Reid Wiseman, astronauta de Artemis II: “Lo único que quieres es regresar con tu familia. Es asombroso ser humano en el planeta Tierra”.

La misión Artemis II ha regresado a la Tierra. Tras diez días históricos a bordo de la cápsula Orion, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de la NASA y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, amerizaron el pasado viernes en el océano Pacífico, frente a las costas de San Diego.

Desde allí fueron trasladados al Centro Espacial Johnson de Houston, donde recibieron una bienvenida multitudinaria y se reencontraron con sus familias por primera vez desde el lanzamiento.

En la conferencia de prensa posterior al regreso, los cuatro tripulantes compartieron sus reflexiones sobre una experiencia que el administrador de la NASA, Jared Isaacman, ha calificado como “la mayor aventura de la historia de la humanidad”.

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Qué comentó Reid Wiseman sobre la Luna

El comandante Reid Wiseman fue el primero en expresar sus reflexiones y no disimuló la carga emocional del viaje. Reconoció que, a pesar de la magnitud de la misión, la distancia impacta de una manera que ningún entrenamiento puede prever. “Antes del lanzamiento, parece el sueño más grandioso del mundo y una vez allí, lo único que anhelas es regresar con tu familia y tus amigos. Es algo singular ser humano y es algo singular estar en el planeta Tierra”, afirmó.

Wiseman también se dirigió de manera directa a sus compañeros de tripulación para enfatizar el vínculo forjado durante los diez días a bordo. “Estamos unidos para siempre y nadie aquí abajo jamás conocerá lo que hemos experimentado los cuatro”, manifestó, antes de concluir que la misión ha sido “lo más excepcional que jamás me sucederá en la vida”.

En relación a lo observado durante el sobrevuelo de la cara oculta de la Luna, el comandante fue igualmente contundente: “Vimos cosas que ningún ser humano ha visto jamás, ni siquiera en el Apolo. Es absolutamente espectacular, surrealista.. no hay adjetivos, tendré que crear algunos nuevos”.

La tripulación del Artemis II: Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman y Jeremy Hansen.

Testimonios de astronautas tras su regreso de la Luna

Victor Glover admitió que aún no ha logrado procesar completamente la magnitud de las experiencias vividas. “Más allá del desafío que implica intentar describir lo que experimentamos, la gratitud por haber presenciado lo que vimos, por haber realizado lo que hicimos y por haber compartido momentos con quien estuve, es algo tan vasto que no cabe en una sola persona”, aseguró, antes de expresar su reconocimiento a Dios, a sus familias y a la NASA por preservar sus valores a pesar de los cambios de liderazgo en la institución.

Christina Koch, especialista de misión y la primera mujer en participar en un vuelo lunar, enfatizó la importancia de la cohesión del equipo. Describió a la tripulación como “un grupo que está siempre presente, sin importar las circunstancias, inseparablemente unido por un hermoso y leal vínculo”.

Su imagen más impactante fue la de la Tierra desde el espacio: “Era como un bote salvavidas que flotaba apaciblemente en el universo”, relató, concluyendo que en el planeta Tierra “todos somos parte de una tripulación”.

Artemis II: hitos clave y próximos pasos del programa lunar

Más allá de las declaraciones, la misión ha dejado un registro de hitos objetivos. La tripulación estableció el récord de distancia recorrida por seres humanos desde la Tierra, superando los 400.171 kilómetros establecidos por la misión Apolo 13. Fueron también los primeros en observar directamente la cara oculta de la Luna con tripulación a bordo, capturando imágenes que la NASA considera esenciales para comprender mejor la formación y evolución del satélite.

La misión marcó además el debut en vuelo tripulado del sistema Space Launch System y la nave Orion y reunió en una misma tripulación a la primera mujer, la primera persona de color y el primer astronauta no estadounidense en participar en un vuelo lunar. La NASA ya elabora los próximos pasos del programa: la misión Artemis III, prevista para 2027, buscará llevar astronautas de nuevo a la superficie lunar, seguida de Artemis IV en 2028, en el marco de un plan para establecer una presencia sostenida en la Luna.