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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alertado de lluvias para este domingo en España. Las precipitaciones se concentrarán en Canarias y el extremo norte peninsular, especialmente en el Cantábrico y el norte de Galicia. Con menos probabilidad podría llover también en Ceuta y Melilla durante la primera mitad del día, mientras que en el este peninsular se esperan intervalos nubosos y en zonas del centro y sur el cielo estará poco nuboso o despejado.

Las temperaturas máximas subirán excepto en Cataluña, el sistema Ibérico, los Pirineos y los litorales occidental gallego y andaluz; las mínimas subirán en casi todo el país salvo en el litoral andaluz, donde bajarán; y se producirán heladas débiles en zonas altas de los Pirineos.

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¿Cómo estará el viento en España?

Predominarán las brisas en el Cantábrico y el Mediterráneo y el viento será flojo y de componente oeste en el interior peninsular; en el valle del Ebro soplará cierzo flojo y en el Ampurdán, tramontana floja o moderada. En el Estrecho y Alborán, el levante remitirá por la tarde.

En Canarias estará nuboso y habrá chubascos moderados, pocos cambios en las temperaturas y soplará alisio flojo o moderado.

En Canarias estará nuboso y habrá chubascos moderados.
En Canarias estará nuboso y habrá chubascos moderados.Fuente: ShutterstockShutterstock

¿Cuáles son las zonas afectadas por la lluvia?

  • Asturias: lluvias débiles en la mitad oriental durante la madrugada.
  • Cantabria: lluvias débiles en la mitad occidental durante la madrugada.
  • País Vasco: baja probabilidad de lloviznas en zonas del interior a primera hora de la mañana.
  • Castilla y León: no se descartan precipitaciones débiles en el tercio norte durante las horas centrales.
  • La Rioja: posibilidad de lluvias débiles en la sierra durante las horas centrales.
  • Canarias: lluvias débiles en Lanzarote y Fuerteventura, especialmente de madrugada, y en la vertiente norte de las islas montañosas durante la primera mitad del día. No se descartan chubascos en el sur y el interior de las islas centrales.
  • Galicia: cielo cubierto, con posibles nieblas en distintas zonas durante la madrugada y al final del día. Posibilidad de lluvia en el norte de Galicia.
Lanzarote y Fuerteventura tienen probabilidad de lluvia, especialmente de madrugada.
Lanzarote y Fuerteventura tienen probabilidad de lluvia, especialmente de madrugada.Shutterstock

¿Cómo estará el clima en las demás comunidades?

  • Navarra: cielo cubierto con apertura de claros por la tarde. Posibles nieblas durante la madrugada y al final del día. Temperaturas mínimas en ascenso, salvo en el sur de la Ribera.
  • Aragón: cielo nuboso por la mañana, con nubes medias y altas, que dará paso a cielos poco nubosos. Las mínimas subirán en el sur de Huesca y el sistema Ibérico.
  • Cataluña: cielo nuboso por la mañana y poco nuboso por la tarde. Las temperaturas subirán, especialmente en los Pirineos.
  • Extremadura: cielos poco nubosos o con nubes altas. Las temperaturas subirán, especialmente las mínimas.
  • Comunidad de Madrid: intervalos nubosos, con temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios.
  • Castilla-La Mancha: intervalos nubosos. Las mínimas subirán y las máximas aumentarán en Albacete y La Mancha de Ciudad Real, aunque bajarán en los sistemas Ibérico y Central.
  • Comunidad Valenciana: nubes medias y altas durante la mañana, con apertura de claros por la tarde. Las temperaturas subirán.
  • Región de Murcia: cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas y nubosidad baja en el litoral por la mañana. Las temperaturas subirán en el interior y se mantendrán sin cambios en la costa.
  • Baleares: cielos poco nubosos que se volverán muy nubosos por la tarde. Las temperaturas subirán.
  • Andalucía: intervalos de nubes medias y altas, con nubosidad baja por la mañana en el litoral mediterráneo. Las mínimas bajarán en la costa y subirán en el interior.