Las precipitaciones se concentrarán en Canarias y el extremo norte peninsular, especialmente en el Cantábrico y el norte de Galicia.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alertado de lluvias para este domingo en España. Las precipitaciones se concentrarán en Canarias y el extremo norte peninsular, especialmente en el Cantábrico y el norte de Galicia. Con menos probabilidad podría llover también en Ceuta y Melilla durante la primera mitad del día, mientras que en el este peninsular se esperan intervalos nubosos y en zonas del centro y sur el cielo estará poco nuboso o despejado.

Las temperaturas máximas subirán excepto en Cataluña, el sistema Ibérico, los Pirineos y los litorales occidental gallego y andaluz; las mínimas subirán en casi todo el país salvo en el litoral andaluz, donde bajarán; y se producirán heladas débiles en zonas altas de los Pirineos.

¿Cómo estará el viento en España?

Predominarán las brisas en el Cantábrico y el Mediterráneo y el viento será flojo y de componente oeste en el interior peninsular; en el valle del Ebro soplará cierzo flojo y en el Ampurdán, tramontana floja o moderada. En el Estrecho y Alborán, el levante remitirá por la tarde.

En Canarias estará nuboso y habrá chubascos moderados, pocos cambios en las temperaturas y soplará alisio flojo o moderado.

En Canarias estará nuboso y habrá chubascos moderados. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cuáles son las zonas afectadas por la lluvia?

Asturias : lluvias débiles en la mitad oriental durante la madrugada.

Cantabria : lluvias débiles en la mitad occidental durante la madrugada.

País Vasco : baja probabilidad de lloviznas en zonas del interior a primera hora de la mañana.

Castilla y León : no se descartan precipitaciones débiles en el tercio norte durante las horas centrales.

La Rioja : posibilidad de lluvias débiles en la sierra durante las horas centrales.

Canarias : lluvias débiles en Lanzarote y Fuerteventura, especialmente de madrugada, y en la vertiente norte de las islas montañosas durante la primera mitad del día. No se descartan chubascos en el sur y el interior de las islas centrales.

Galicia: cielo cubierto, con posibles nieblas en distintas zonas durante la madrugada y al final del día. Posibilidad de lluvia en el norte de Galicia.

Lanzarote y Fuerteventura tienen probabilidad de lluvia, especialmente de madrugada. Shutterstock

¿Cómo estará el clima en las demás comunidades?