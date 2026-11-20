La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, defendió que el decreto convierte a España en un país “pionero” en la regulación de los centros de datos.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes 20 de noviembre el real decreto que fija criterios de sostenibilidad para los centros de datos. Según el Gobierno, sin esta norma los consumidores pagarían 5000 millones de euros más al año en la factura de la luz. Junto a ella, ha dado luz verde a la planificación eléctrica con horizonte 2030.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, defendió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, recogida por EFE, que esta normativa, que ha generado un intenso debate y la oposición del sector, convierte a España en un país “pionero”.

Aagesen señaló que España es un país “atractivo para la inversión y eso se ve también en los centros de datos”, pero insistió en que estas instalaciones deben llegar siguiendo criterios de sostenibilidad y soberanía digital.

Un ahorro de 5000 millones en la factura de la luz

La ministra explicó que, sin este real decreto, “los consumidores tendríamos un impacto de 5000 millones en nuestra factura”, porque subirían los precios del mercado mayorista y los costes del mecanismo de capacidad .

En concreto, precisó que esa cifra sería anual: 4000 millones corresponderían a la subida del precio en el mercado mayorista por un mayor consumo de gas y otros 1000 millones al coste del mercado de capacidad, el mecanismo aprobado recientemente y conocido como “escudo antiapagones”.

Sin el decreto, el mercado mayorista y el “escudo antiapagones” encarecerían la electricidad para hogares y empresas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Aagesen añadió que se trata de un “escenario muy conservador”, que no tiene en cuenta los “precios inflacionarios” de la energía en el contexto actual de guerra en Oriente Medio y en Ucrania. Con los precios actuales, las cifras serían aún mayores. Por ejemplo, los consumidores industriales tendrían que pagar un 25% más por la electricidad que consumen.

El “apetito” de los centros de datos por España

Aagesen recordó que actualmente hay concedidos 15 gigavatios en permisos de acceso para centros de datos, seis en la red de transporte y nueve en la de distribución. De ellos, tres han surgido en los últimos tres meses, lo que, según dijo, demuestra el “apetito” del sector.

La ministra adelantó, además, que hay “numerosos centros de datos que quieren venir a futuro”, con más de 20 gigavatios adicionales que “están en cola”. “Es muy importante que tengamos claro que queremos que lleguen a España, pero bajo estos estándares de sostenibilidad y soberanía digital”, subrayó.

Los requisitos de sostenibilidad para los centros de datos

El decreto se divide en dos grandes bloques: uno sobre requisitos de sostenibilidad y otro sobre soberanía digital, es decir, sobre los datos, la privacidad y su uso.

La norma establece que el 80% de la energía que consuman los centros de datos debe proceder de renovables adicionales, “nuevas en el sistema”, para evitar que el sistema eléctrico “se tensione” y que el gran consumo de estas instalaciones encarezca el precio para los consumidores. Aagesen destacó también la “correlación horaria”, que considera “fundamental”: “cada hora del día el 80% del consumo de los centros de datos debe ser energía renovable”.

Además, los centros de datos deberán tener la etiqueta A en consumo de agua, cuyos requisitos fija la Unión Europea, mientras que la etiqueta de eficiencia energética dependerá de cada región.

Un régimen transitorio opcional

El decreto incluye también un régimen transitorio, porque, según la ministra, cumplir estos requisitos “requería ciertas flexibilidades”. Se trata de un periodo opcional.

Durante esa transición, los centros de datos podrán ser desconectados en momentos de tensión en la red, porque “lo más importante es el interés general”, explicó Aagesen.

La mayor inversión en red eléctrica de la historia

En cuanto a la planificación eléctrica 2030, Aagesen la calificó de “muy transformadora” para la red de transporte y aseguró que trae “cantidad de oportunidades”. “Básicamente lo que hacemos es la mayor inversión de nuestra historia”, afirmó, y lo atribuyó a que la apuesta por las renovables ha convertido a España en un país “extraordinariamente atractivo”.

La ministra destacó que, “por primera vez en la historia”, la demanda será el primer factor que determine las inversiones, incluida la de la industria y la vivienda. La versión final contempla atender 47,4 gigavatios de nueva demanda y prevé una inversión de 17.142 millones de euros hasta 2030, un 146% más que en la planificación actual .

Con estas dos normas, el Gobierno busca atraer inversiones en un sector en plena expansión sin trasladar el coste de su enorme consumo energético a la factura de hogares y empresas.