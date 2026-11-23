CARTAGENA (MURCIA), 25/06/2026.- El submarino S-82 'Narciso Monturiol' ha iniciado sus pruebas de mar con la primera navegación en superficie realizada en aguas de Cartagena, según ha informado este jueves la empresa Navantia, que califica de "hito clave" en el programa de construcción de la serie S-80 de la Armada Española. Durante la salida, el buque ha empleado sus sistemas de propulsión propios y ha comenzado diversas comprobaciones de equipos a bordo. EFE/ Navantia *****SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) *****

La Armada española recibirá el jueves 10 de diciembre de 2026 el submarino S-82 “Narciso Monturiol”, segunda unidad de la serie S-80 de Navantia, en un acto previsto en el puerto de Cartagena, según La Razón.

El buque se encuentra en el último período de pruebas, después de acelerar el proceso para evitar nuevos retrasos en la construcción.

Qué pruebas superó y cuáles le faltan

Navantia realizó la primera inmersión estática del S-82 el 28 de julio, en las inmediaciones de la Base Naval de La Algameca, en Cartagena. La prueba sirvió para comprobar el comportamiento del casco, la inundación de los tanques de lastre y la estabilidad del buque.

Antes de la entrega queda una última fase en la que se probarán distintos mástiles, la recarga de baterías con el sistema snorkel, el lanzamiento de torpedos y el soplado de lastres, hasta alcanzar la cota máxima operativa. El medio señala que el submarino se integrará de forma habitual en las misiones durante 2027.

El buque español se encuentra en el último período de pruebas, después de acelerar el proceso para evitar nuevos retrasos en la construcción. Imagen ilustrativa. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo es el nuevo submarino

El S-82 mantiene las características del S-81 “Isaac Peral”, con ajustes derivados de la experiencia de la primera unidad. Mide 81 metros de eslora, desplaza unas 3.700 toneladas en inmersión y tiene un diseño orientado a reducir la firma acústica.

Su sistema de combate, desarrollado por Navantia Sistemas, integra sensores y capacidades de guerra antisubmarina, vigilancia, inteligencia y operaciones especiales. Todavía no incorpora el sistema AIP de propulsión independiente del aire, aunque su arquitectura modular permite futuras modernizaciones sin rediseños estructurales.

Cuando se sumen los dos ejemplares en fabricación, el Cosme García y el Almirante García de los Reyes, se retirará el veterano Galerna, último superviviente de la serie S-70, un movimiento motivado por los retrasos de la nueva serie. Es otro capítulo de los submarinos que se fabrican en el país.