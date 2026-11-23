El cronograma oficial establece cuándo comenzará la pausa y qué día se reanudarán las actividades.

Las escuelas públicas del condado de Palm Beach, en Florida, Estados Unidos, permanecerán sin clases durante la semana de Acción de Gracias. Según el calendario escolar oficial para el ciclo 2026-2027, los estudiantes tendrán un receso desde el lunes 23 hasta el viernes 27 de noviembre.

El descanso coincide con la celebración de Thanksgiving, que tendrá lugar el jueves 26 de noviembre.

Por este motivo, los alumnos no asistirán a las aulas durante toda esa semana, tal como lo establece el cronograma aprobado por el distrito escolar.

Qué días no habrá clases en las escuelas públicas de Palm Beach por Acción de Gracias

Los estudiantes del Distrito Escolar del Condado de Palm Beach, en Florida, tendrán un receso por el feriado de Acción de Gracias que se extiende del lunes 23 al viernes 27 de noviembre, según el calendario escolar oficial. Por lo tanto, tampoco tendrán clases el martes 24, miércoles 25, jueves 26 y viernes 27. Durante esas cinco jornadas, las escuelas permanecerán sin actividad lectiva para los alumnos.

El feriado de Thanksgiving se celebra el jueves 26 de noviembre de 2026 en EE.UU., una festividad de origen histórico y familiar en la que las personas se reúnen para compartir una comida, tradicionalmente con pavo, y expresar agradecimiento por lo vivido durante el año.

El calendario aprobado por el distrito también establece la fecha en la que volverán a abrir las escuelas públicas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuándo volverán a abrir las escuelas públicas y qué día regresarán los alumnos a clases

De acuerdo con el calendario del distrito, los estudiantes regresarán a las aulas el lunes 30 de noviembre de 2026, tras el receso de Acción de Gracias.

Al contar los dos fines de semana que rodean la semana de descanso, los alumnos tendrán nueve días consecutivos sin clases: desde el sábado 21 hasta el domingo 29 de noviembre.

Cuáles son los últimos feriados de 2026

Después del receso de Acción de Gracias, Estados Unidos tendrá un último feriado federal antes de finalizar el año. Según el calendario oficial de la Oficina de Administración de Personal (OPM), las fechas restantes son:

Jueves 26 de noviembre: Día de Acción de Gracias.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Ambas fechas forman parte del calendario oficial de feriados federales de 2026.