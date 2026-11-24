La Ley 10/2025 de Servicios de Atención a la Clientela obliga a las empresas a atender en menos de tres minutos el 95% de las solicitudes de atención personalizada y a resolver en cinco días las incidencias por cobros indebidos. La norma se publicó en el BOE el 27 de diciembre de 2025.

La ley entró en vigor el 28 de diciembre de 2025 y concede a las empresas un plazo de 12 meses para adaptar sus servicios, hasta el 28 de diciembre de 2026.

Atención personalizada en menos de tres minutos

El artículo 8 prohíbe que los contestadores automáticos u otros medios análogos sean el sistema exclusivo de atención. El cliente podrá pedir hablar con una persona desde el menú principal y en cualquier momento de la interacción.

El operador será una persona física que responde en tiempo real y se identifica al empezar la conversación. El 95% de las solicitudes deberá atenderse, de media, en menos de tres minutos, y la empresa no podrá cortar la comunicación por una espera elevada.

La ley de Atención a la clientela entró en vigor el 28 de diciembre de 2025 y concede a las empresas un plazo de 12 meses para adaptar sus servicios, hasta el 28 de diciembre de 2026. Shutterstock

Cinco días para los cobros indebidos

El artículo 17 fija en cinco días el plazo para responder a las consultas, quejas e incidencias sobre facturación o cobros indebidos. Las reclamaciones generales tendrán un máximo de 15 días hábiles, frente a los 30 días del régimen anterior, y las cortes o suspensiones del servicio deberán responderse en dos horas.

Si el cliente no queda satisfecho con el operador, podrá pedir que lo pase a un supervisor o a un departamento de calidad durante la misma llamada. Si no es posible en menos de tres minutos, la empresa podrá contactarlo después, dentro del mismo día laborable.

Qué empresas deben cumplirla

La ley se aplica a las empresas que prestan servicios básicos de interés general (agua, gas, electricidad, transporte, servicios postales, comunicaciones electrónicas y financieros) y a las grandes empresas.

La norma exige también un prefijo específico para las llamadas comerciales y prohíbe la compraventa de reseñas, que deberán referirse a productos o servicios adquiridos o utilizados en los 30 días anteriores.