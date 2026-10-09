Imagen ilustrativa del Cabo Espichel, ubicado cerca de la finca donde se desarrolla el voluntariado.

Workaway es una plataforma global de intercambio cultural y voluntariado donde muchas personas suelen publicar ofertas de este tipo. Uno de ellos es David, un anfitrión que vive en una finca de tres hectáreas ubicada a aproximadamente 50 kilómetros de Lisboa, Portugal.

La propuesta requiere trabajar alrededor de cuatro o cinco horas de ayuda al día cinco días por semana, con un horario que puede acordarse entre los propios voluntarios. También, se les ofrece alojamiento y acceso a instalaciones.

Por otro lado, el resto del día es libre y queda a disponibilidad de los propios voluntarios, con la posibilidad de realizar actividades culturales y al aire libre por la región.

Actualmente, el calendario de Workaway muestra disponibilidad parcial a partir de diciembre de 2026, debido a que David indica que no precisa voluntarios para octubre y noviembre en la página web.

Qué tareas tienen que realizar los voluntarios durante su estadía

Dentro de las cuatro o cinco horas de trabajo por día, las tareas que pueden realizarse incluyen:

Jardinería, riego y plantación.

Limpieza y cocina.

Trabajos de mantenimiento y bricolaje.

Cuidado de animales.

Tareas habituales del hogar.

Ayuda vinculada a una finca rural.

La finca se encuentra aproximadamente a 50 kilómetros de Lisboa, cerca de los acantilados y frente al Cabo Espichel. Workaway

El anfitrión explica que valora la iniciativa, creatividad, el buen humor y la predisposición para la realización de cierto tipos de tareas.

Respecto al lugar donde se desarrolla el voluntariado, la finca familiar tiene unas tres hectáreas, equivalentes a 30.000 metros cuadrados, y se encuentra aproximadamente a 50 kilómetros de Lisboa, cerca de los acantilados y frente al Cabo Espichel. El anfitrión menciona que es posible llegar a la finca desde Lisboa en autobús.

La publicación en Workaway menciona que vive en un bungaló de madera y mantiene un pequeño proyecto de inspiración ecológica, con huerto orgánico, árboles frutales y cabañas o alojamientos que alquilan durante el verano. También menciona que tiene un gato, dos perros y cuatro gallinas.

El voluntariado ofrece alojamiento y acceso a instalaciones

David menciona que los voluntarios tienen la posibilidad de alojarse en una caravana, donde reciben ropa de cama y toallas. Además, tienen acceso a instalaciones para cocinar, lavar y preparar alimentos. La estancia mínima solicitada es de dos semanas y pueden alojarse hasta dos voluntarios simultáneamente.

En cuanto a la comida, la propuesta incluye verduras, ensaladas, frutas, pan, pasta, huevos, arroz y patatas . Sin embargo, explica que también se consume carne y pescado algunas veces por semana.

También ofrecen cestas semanales de verduras con opciones veganas, para que puedan preparar sus propias comidas.

La propiedad tiene acceso limitado a internet y posee espacio para vehículos camper. David también indica que se le debería consultar previamente en caso de que se viaje con mascotas.

Además, David menciona que es mitad portugúes y mitad español, además de que habla catalán, inglés y francés con fluidez. Por ello, ofrece intercambios de idiomas y propone compartir conocimientos sobre cocina portuguesa, historia, tradiciones y lugares para recorrer la zona.

Qué actividades culturales pueden hacer los voluntarios durante el tiempo libre

La ubicación de la propiedad permite llegar caminando a los acantilados de la costa en unos cinco minutos, mientras que el Cabo Espichel se encuentra a unos pocos kilómetros.

El pueblo más cercano a la finca es Azoia, localizado a unos 20 minutos a pie, donde se encuentran cafeterías y un pequeño supermercado. También, hay autobuses diarios hacia Sesimbra, situada a unos 10 kilómetros, desde donde hay conexiones regulares con Lisboa y Setúbal.

Por otro lado, la playa más próxima al predio es Praia da Foz, ubicada a aproximadamente 25 minutos caminando desde la propiedad.

La ubicación de la propiedad permite llegar caminando a los acantilados de la costa en unos cinco minutos, mientras que el Cabo Espichel se encuentra a unos pocos kilómetros. Workaway

Las personas interesadas en realizar el voluntariado pueden contactarse directamente con David a través de su perfil en Workaway, donde también figura la disponibilidad del alojamiento y la información actualizada sobre la estadía.

De todas formas, Workaway recuerda que quienes viajen desde fuera de la Unión Europea deberán contar con el visado para Portugal si las condiciones lo requieren, a la vez que recomienda consultar con la embajada correspondiente de forma previa al viaje.