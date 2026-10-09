La elección de los presidentes, vocales y suplentes de la mesa electoral se realiza mediante sorteos públicos en los ayuntamientos.

Luego de que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, adelantara las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre , muchos ciudadanos deberán reorganizar sus planes para la jornada electoral.

Incluso, algunos otros tendrán que participar en la organización como miembros de una mesa electoral.

Si bien votar en España no es obligatorio, formar parte de una mesa electoral sí lo es, a menos que se admita una causa justificada.

La elección de los presidentes, vocales y suplentes de la mesa electoral se realiza mediante sorteos públicos en los ayuntamientos, bajo la supervisión de las juntas electorales de la zona.

Además, cada municipio tiene la posibilidad de fijar el día para realizarlo, por lo que los nombramientos no se notificarán a las personas elegidas de forma simultánea en las distintas regiones del país.

Del 31 de octubre al 4 de noviembre, los ayuntamientos de toda España realizarán los sorteos públicos para designar a los presidentes, vocales y suplentes de cada mesa electoral. Magnific

Cómo es el calendario de sorteos y notificaciones para las elecciones generales

Del 31 de octubre al 4 de noviembre, los ayuntamientos de toda España realizarán los sorteos públicos para designar a los presidentes, vocales y suplentes de cada mesa electoral.

Posteriormente, tendrá lugar el plazo de notificación. La ley establece que los ciudadanos elegidos para conformar la mesa electoral deberán ser citados oficialmente en su domicilio dentro de los 3 días posteriores a la realización del sorteo en su municipio. Por tanto, las comunicaciones podrán prolongarse hasta el 7 de noviembre en aquellos municipios que celebren el sorteo en el último día del plazo.

A partir de la recepción de la citación, existe un plazo de 7 días naturales para alegar una causa justificada que impida asistir, como motivos de salud, familiares o profesionales. Específicamente, debe realizarse dentro de los 7 días contados desde el momento la recepción de la notificación, y presentarlo ante la Junta Electoral de Zona (JEZ).

Una vez recibida la solicitud, la Junta Electoral de Zona dispone de un plazo de 5 días para resolver el caso particular, y comunicar en todo caso si se acepta o rechaza el motivo que impide participar en la mesa electoral.

Cómo puede saber el ciudadano si le ha tocado participar en una mesa electoral

La designación como presidente, vocal o suplente de una mesa electoral se comunica individualmente a los ciudadanos seleccionados dentro de los tres días siguientes al sorteo. Junto con la notificación, se entrega también el manual de instrucciones para los miembros de mesa.

Aunque algunos ayuntamientos pueden habilitar herramientas propias para consultar el resultado del sorteo, no existe un buscador estatal del Instituto Nacional de Estadística (INE) que permita comprobar si una persona ha sido elegida miembro de mesa. Por este motivo, la notificación recibida constituye la referencia oficial para conocer la designación.

Los ciudadanos podrán ingresar al buscador del Censo Electoral del INE y comprobar la inscripción, la mesa y el local en el que le corresponde votar. EFE

Por otro lado, es importante distinguir la notificación para formar parte de una mesa electoral de la tarjeta censal. La Oficina del Censo Electoral remite esta última a los electores con los datos actualizados de su inscripción, así como la sección, la mesa y el local electoral en el que les corresponde votar. De esta forma, recibirla no implica haber sido seleccionado como miembro de una mesa electoral.

Asimismo, durante el periodo electoral, los ciudadanos pueden ingresar al buscador del Censo Electoral del INE y comprobar los datos de la inscripción, la mesa y el local en el que corresponde votar, de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.