La freidora de aire se instaló en miles de cocinas por su rapidez y su cocción crujiente, pero tiene límites, ya que su espacio es reducido y sirve para menos preparaciones que un horno. Ante esos inconvenientes, Lidl vende por 44,99 euros un minihorno que hornea, gratina y calienta, todo en uno.
Se trata del SilverCrest SGB 1200 B5, un horno compacto pensado para cocinas pequeñas y hogares de una o dos personas, que ofrece tres formas de cocción en un solo aparato.
Su atractivo está en que ocupa poco espacio y conserva funciones propias de un horno, algo que la freidora de aire no siempre ofrece.
En qué se diferencia este electrodoméstico de la freidora de aire
Aunque estos dos electrodomésticos se parecen, no cocinan igual. Según un artículo de Xataka Home, el horno trabaja con calor radiante, lo que permite asar, hornear o gratinar con resultados muy variados, mientras que la freidora de aire funciona de manera similar a un horno con ventilador integrado.
En el fondo, una freidora de aire es un minihorno potente y compacto. Este modelo de Lidl se parece más a un horno pequeño, con parrilla, bandeja y tres alturas para colocar los alimentos según su tamaño, lo que le da más margen para distintas preparaciones.
Potencia, capacidad y accesorios
Según Lidl, el artefacto tiene 1300 W, un espacio de cocción de 14 litros y una regulación continua de temperatura de 70 a 230 °C. Mide unos 40,5 x 27 x 34 cm y pesa 5,1 kg, por lo que es fácil de colocar y de guardar.
Ofrece tres combinaciones de cocción, con calor superior, calor inferior o ambos, y un temporizador de 60 minutos con modo continuo. También incluye los siguientes accesorios:
- Parrilla.
- Bandeja de hornear.
- Pinzas para retirar piezas calientes.
- Bandeja recogemigas.
Por qué puede convenir más que otros aparatos
Lidl lo recomienda para quienes viven solos, para parejas y para quienes necesitan un equipo extra en apartamentos vacacionales o autocaravanas. Su principal ventaja es el tamaño, ya que ocupa poco espacio en la encimera y, según la tienda, consume menos energía y tiempo que un horno grande.
Por eso funciona como un complemento del horno convencional. Resulta práctico para preparar porciones pequeñas, gratinados o tentempiés, sin tener que encender un horno de mayor tamaño que gasta más y tarda más en calentarse.
El paso a paso para comprar en Lidl Online
El proceso de compra en la tienda online resulta sencillo y se completa en pocos pasos:
- Acceder a la tienda online de Lidl.
- Seleccionar el artículo deseado y hacer clic en “Añadir al carrito”.
- Revisar el pedido desde la cesta, ubicada en la parte superior derecha, y elegir “Pagar”.
- Si se dispone de un cupón de gastos de envío gratis, introducir el código en el último paso, antes de hacer clic en “Pagar mi pedido”.