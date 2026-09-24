El Senado debate hoy la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), impulsada por el presidente Javier Milei, que la presentó en una cadena nacional el pasado 30 de julio. El proyecto ya tiene media sanción de Diputados, que lo aprobó el 26 de agosto por 144 votos afirmativos, 102 negativos y 9 abstenciones.

Previo a la sesión en la Cámara alta, el oficialismo aceptó introducir cambios en el texto, por lo que, si hoy lo aprueban, deberá volver a Diputados para una segunda revisión.

En aquel mensaje, Milei lo calificó como “el conjunto de reformas estructurales más importantes de los últimos 91 años”. En el centro del anuncio estuvo el rol del BCRA, al que señaló como “la herramienta que posibilitó el robo de la alta política” durante casi un siglo.

Cuatro claves para entender la reforma a la Carta Orgánica del BCRA

La iniciativa se estructura en torno a cuatro premisas centrales.

1. Un objetivo único: preservar el valor de la moneda

El proyecto establece que el BCRA tendrá un único objetivo: preservar el valor de la moneda. Con esto se abandona la lógica de múltiples mandatos —que en la práctica no se cumplían— y que generaban incentivos para subordinar la política monetaria a las urgencias del presidente de turno. La nueva carta orgánica reconoce explícitamente la naturaleza monetaria de la inflación y ordena toda la arquitectura institucional en torno a ese principio.

2. Prohibición de financiar al Tesoro

La segunda modificación es la prohibición taxativa del financiamiento al Estado en sus tres niveles —nacional, provincial y municipal—. Se mantiene la veda a la compra de títulos públicos en el mercado primario. Milei sostuvo que el señoreaje —la ganancia que obtiene el BCRA por emitir dinero— “no es otra cosa que un impuesto no legislado, cobrado sin autorización del Congreso y que recae sobre el poder adquisitivo de todos los argentinos”.

El presidente Javier Milei presentó el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para poner fin a “la estafa de imprimir” dinero que llevó a una “tasa de inflación acumulada de más de 12 trillones por ciento” desde 1935. FOTO NA.

3. Cambia el esquema para el Directorio: el Senado tendrá la última palabra

El punto que generó resistencia entre algunos aliados es el nuevo esquema para las autoridades del BCRA. El texto que aprobó Diputados establece que el presidente, el vicepresidente y los directores sean designados por el Poder Ejecutivo, pero que su aprobación requiera el respaldo de ambas cámaras del Congreso. A su vez, la remoción quedaría limitada a causales específicas y necesitaría una mayoría de dos tercios de los miembros presentes en Diputados y Senado.

El cambio que introducirá el Senado es que tanto el ingreso como la salida del directorio requerirán mayoría absoluta (37 votos), con el aval de la Cámara alta únicamente. Según confirmaron voces del bloque libertario, buscarán que la modificación se apruebe con dos tercios. De lograrlo, Diputados, que deberá volver a tratar el proyecto, necesitaría también dos tercios para insistir con su versión original.

4. Fin de las letras intransferibles

El cuarto eje elimina las letras intransferibles, el instrumento que Milei señaló como uno de los mecanismos más utilizados para descapitalizar al Banco Central en beneficio del gobierno de turno, incluso con fines electorales.

“Grillete fiscal” y mercado de capitales

Según explicó el propio Milei, la lógica del conjunto —que incluye también el “grillete fiscal” y otros anuncios de reforma— es que el equilibrio fiscal aleja al Estado de la necesidad de emitir; la nueva carta orgánica le impide al BCRA financiarlo aun si esa presión existiera; y un mercado financiero más profundo le da al sector privado alternativas de crédito y cobertura.

El Senado sesiona desde las 12 y trata también el nuevo régimen de zonas frías. El debate por el BCRA comenzaría alrededor de las 14, con el resultado todavía incierto.