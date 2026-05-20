Los cambios que propone el Gobierno para el régimen de Zona Fría.

Este miércoles la Cámara de Diputados debatirá un proyecto impulsado por el oficialismo que propone reformular el régimen de “Zona Fría”. Se trata de la actualización del régimen de subsidios para las tarifas de gas.

Según sostiene el Ejecutivo, se busca concentrar la asistencia en los hogares más vulnerables. Esto se suma a los aumentos en las tarifas oficializados recientemente, como parte de lograr “una política de subsidios energéticos más simple, transparente y sostenible”, según explicaron.

Qué es el régimen de Zona Fría

El régimen de “Zona Fría” establece tarifas diferenciales de gas para regiones del país en donde las temperaturas obligan a un mayor consumo para calefacción. La idea es equilibrar el costo de vida entre distintas zonas.

Qué zonas incluye el subsidio

Desde 2001 y hasta 2021, el régimen de Zona Fría abarcaba exclusivamente a la Patagonia, el departamento de Malargüe (Mendoza) y la región de la Puna, donde los usuarios accedían a un descuento del 50% sobre la tarifa plena de gas.

Ese año, la ampliación incorporó más de 150 departamentos en distintas provincias, lo que elevó el universo de beneficiarios de menos de 850 mil usuarios a cerca de cuatro millones.

Durante el gobierno anterior, el esquema incorporó 6 departamentos de Mendoza, 11 de San Juan, 8 de San Luis, 8 de Salta, 13 de Córdoba, 3 de La Rioja, 1 de Tucumán y 3 de Catamarca, además de 55 municipios de la provincia de Buenos Aires con características de clima frío o templado-frío.

El subsidio alcanza también a aquellas familias donde al menos un miembro cuente con Certificado Único de Discapacidad (CUD). En este último caso, la Secretaría de Energía evaluará la necesidad de ayuda económica para el pago de servicios energéticos. Así se segmenta el acceso al subsidio tanto por criterios geográficos como socioeconómicos .

Los cambios que propone el Gobierno

La iniciativa, que recibió dictamen de mayoría, apunta a reordenar el financiamiento del sistema energético, enfocando los recursos en las regiones tradicionalmente beneficiadas y corrigiendo “distorsiones” que surgieron tras la ampliación del régimen en 2021.

Así, el proyecto establece que el beneficio quedará para:

Quienes figuren en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) . Este padrón incluye a hogares con ingresos netos menores o iguales a tres Canastas Básicas Totales (4.409.304 según el INDEC en abril) , quienes posean Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP) y familias con integrantes con Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur .

El universo de beneficiarios del régimen de Zona Fría, que queda restringido únicamente a la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna .

Se extiende el beneficio a la venta de cilindros, garrafas y gas propano a granel en esas áreas, contemplando la diversidad de modalidades de acceso a la energía en los territorios alcanzados.

De aprobarse la iniciativa oficial, se excluirían:

55 departamentos de Buenos Aires

3 de Catamarca

13 de Córdoba

12 de La Pampa

3 de La Rioja

6 de Mendoza

8 de Salta

11 de San Juan

8 de San Luis

8 de Santa Fe

1 de Tucumán

En la reforma impulsada por Máximo Kirchner, el Congreso había extendido el criterio de “zona fría” a partir de parámetros bioambientales. Esto llevó el número de beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares, casi la mitad de los usuarios residenciales con acceso a gas por red.

Para el actual Gobierno, esa extensión diluyó el objetivo original del programa. Según sostienen, el beneficio se otorgó a zonas que no presentan condiciones climáticas equiparables, lo que “desnaturalizó el carácter focalizado del sistema”. En ese marco, la iniciativa enviada al Congreso propone derogar artículos clave de la Ley 27.637, que dio forma a la ampliación.

Nuevo régimen de Zona Fría: cuánto busca ahorrar el Gobierno

Según precisó el oficialismo, volver al esquema original representará un ahorro de entre $ 200.000 y $ 460.000 millones.

“Nosotros creemos que los recursos económicos son escasos, que hay que utilizarlos en forma eficiente y justa, y que la forma justa de utilizar los recursos que el Estado puede destinar a subsidiar la energía , en este caso el gas natural, tiene que ser exclusivamente a la gente que lo necesita”, aseguró la secretaria de Energía de la Nación, Carmen Tettamanti.