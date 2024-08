"Me agarró del cuello y me quiso ahorcar": los nuevos chats de Fabiola Yañez sobre el maltrato de Alberto Fernández

Un día después de que el expresidente Alberto Fernández haya sido imputado y se abriera oficialmente la investigación por violencia de género se dieron a conocer nuevos chats entre Fabiola Yáñez y la exsecretaria privada del expresidente, María Cantero.

Hay 174 páginas de chats de WhatsApp con fecha del 12 de agosto de 2021, que figuran en el legajo de la pericia judicial, en los que Yáñez le cuenta a Cantero múltiples instancias de violencia física y psicológica por parte de Fernández.

Cayó otra vez el uso de capacidad instalada en la industria: cuáles son los sectores más afectados

Cómo es el mega ejercicio militar que hará la Armada Argentina en Estados Unidos

El expresidente se encuentra imputado por lesiones leves y graves, doblemente agravadas y amenazas coactivas.

¿Qué dicen los nuevos chats entre Fabiola Yañez y la exsecretaria de Alberto Fernández?

"Me agarró del cuello. Me sacudió los brazos y tengo moretones. Me pegó un día en la cara y tengo el ojo negro ", le explica a Cantero quién parece intentar persuadirla con comentarios sobre el trato público entre Alberto y Yáñez. " Nunca lo escuché hablar con alguien con el cariño que lo hace con vos ", responde.



En otro mensaje la ex primera dama se refiere a una discusión que había sucedido la noche anterior con respecto a una conversación que Alberto Fernández había tenido con Sofía Pacci, una de las mejores amigas de Yáñez.

"Pero te digo que anoche me quiso ahorcar solo porque le dije una verdad y era que él estaba coaccionando a una amiga mía para que se acueste con él", describe al respecto. Pacci es uno de los 6 testigos citados a declarar por el fiscal Ramiro González.

Nuevas conversaciones del 12 de agosto de 2021 entre Yañez y Cantero.

¿Cómo surgieron estos nuevos chats entre Fabiola y Cantero?

Las conversaciones se encontraban en el teléfono de la ex secretaria que había sido secuestrado por orden del juez Julián Ercolini el 7 de marzo como parte de la investigación de la causa por los contratos de seguros de organismos del Estado en la que estaba involucrado Fernández.

A raíz de la publicación de una investigación realizada por Clarín que revelaba que la Justicia tenía pruebas de maltrato de Fernández a Yáñez el 3 de agosto , la ex primera dama decidió presentar formalmente una denuncia por violencia física y psicológica contra Alberto Fernández. La misma se realizó el 6 de agosto de 2024 en una videoconferencia desde Madrid, dónde ella reside.

Estos nuevos chats se difundieron el jueves 15 de agosto a través de los medios de comunicación Infobae y Todo Noticias (TN).

Dólar: ¿se viene una nueva devaluación? El análisis de Daniel Artana

¿Por qué delitos se encuentra imputado Alberto Fernández?

El miércoles el fiscal a cargo de la causa, Ramiro González, imputó al expresidente Alberto Fernández por los delitos de lesiones leves y graves, doblemente agravadas y amenazas coactivas.

El hecho sucedió tras una declaración oficial de 4 horas que realizó Fabiola Yáñez ante la Justicia. A raíz de este hecho se abrió formalmente la investigación y se solicitó una serie de alrededor de 30 medidas de prueba.

Fabiola Yáñez y Sofía Pacchi. uno de los testigos citados a declarar en la causa.

¿Qué penas podría recibir Alberto Fernández de ser declarado culpable?

De acuerdo a los delitos por los que se encuentra imputado, Fernández podría recibir distintas penas según lo establecido en el Codigo Penal de la Nación Argentina:

Al delito de lesiones leves con agravante por violencia de género , le corresponden de 6 meses a 2 años de prisión .

, le corresponden . Al de lesiones graves, con el mismo agravante , de 3 a 10 años .

, . Al delito de amenazas coactivas le corresponden entre 6 meses y 4 años según el tipo de amenazas.

Presupuesto, cepo y cambio en la deuda: qué tiene en mente Milei para la próxima fase de su programa económico

¿Qué medidas tomó el fiscal para comenzar con la investigación?

Entre las medidas tomadas por González para reconstruir la vida de Fernández y Yáñez durante las fechas en las que sucedieron los 9 hechos por los que está imputado el expresidente se conocen:

Las grabaciones de las cámaras de seguridad de la Quinta de Olivos

Los ingresos de Federico Saavedra, el exjefe de la Unidad Médica Presidencial y las constancias de atención a Yañez.

de Federico Saavedra, el exjefe de la Unidad Médica Presidencial y las constancias de atención a Yañez. La nómina del personal doméstico del chalet y la casa de huéspedes.

del chalet y la casa de huéspedes. La historia clínica de Yáñez de 2016 y 2017.

de Yáñez de 2016 y 2017. Los acompañantes de Yañez en su viaje a Brasil y las líneas telefónicas de los involucrados.

de Yañez en su viaje a Brasil y las líneas telefónicas de los involucrados. Declaraciones testimoniales a 6 testigos.

El expresidente Alberto Fernández está imputado por la denuncia de violencia de género de Yáñez.

¿Quiénes son los 6 testigos citados a declarar en la causa?

Se trata de Sofía Pacci, la ex amiga de Yañez a la que se refiere en los nuevos chats revelados entre la ex primera dama y la ex secretaria privada de Fernández, María Cantero, quién también está citada a declarar.

También Miriam Yáñez Verdugo, la madre de Fabiola Yáñez; Federico Walter Saavedra, el extitular de la Unidad Médica Presidencial y doctor del Hospital Otamendi; Alicia Barrios, una periodista y Daniel Rodríguez, intendente de la Residencia Oficial de Olivos durante el mandato de Fernández.