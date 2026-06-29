El 30 de junio es la fecha límite para que las empresas con cierre de ejercicio en diciembre de 2025 envíen a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) la Presentación Única de Balances (BUP). A raíz de ello, en los últimos días creció la preocupación entre contadores por la imposibilidad de cumplir en término con las obligaciones corporativas.

El inconveniente reside en que la falta de presentación de la declaración jurada informativa puede generar una multa automática que oscila entre $ 5.000.000 y $ 10.000.000. El importe de la sanción deriva del artículo 38 de la Ley de Procedimientos Fiscales, modificado en la Ley de Inocencia Fiscal.

La omisión de presentar las declaraciones juradas informativas será sancionada —sin necesidad de requerimiento previo— “con una multa de hasta pesos cinco millones ($5.000.000), la que se elevará hasta pesos diez millones ($10.000.000) si se trata de sociedades, empresas, fideicomisos, asociaciones o entidades de cualquier clase constituidas en el país, o de establecimientos organizados en forma de empresas estables —de cualquier naturaleza u objeto— pertenecientes a personas de existencia física o ideal domiciliadas, constituidas o radicadas en el exterior”.

Especialistas consultados por El Cronista señalan que la gran mayoría de las compañías cierran sus ejercicios económicos en diciembre , con lo cual la acumulación de trabajo —junto con la presentación de las declaraciones juradas de Ganancias (personas humanas) y Bienes Personales, entre otras cuestiones— es abultada.

“Es muy común que, como el 60% de las empresas en Argentina cierran en diciembre, los contadores estén atrasados. Las empresas cierran sus balances tarde, mandan la información para auditoría tarde o incluso los propios contadores que llevan la contabilidad están atrasados . Entonces, hay muchos balances que van a quedar sin presentar, y eso va a generar la posibilidad de estas multas”, explicó Mariano Ghirardotti, contador y socio del estudio Ghirardotti & Ghirardotti.

De hecho, producto de la preocupación que manifestaron distintos profesionales matriculados, el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas de CABA (CPCECABA) le envió una carta a Andrés Vázquez, titular de ARCA, con el fin de atender esta problemática.

Crece la preocupación entre los contadores y estudios por la posible aplicación de multas de hasta $ 10 millones Composición/El Cronista

“Venimos a solicitar tenga a bien arbitrar los medios necesarios para disponer una extensión del plazo —de manera extraordinaria— para la presentación de los estados contables a ARCA, entendiendo que no ocasionaría un perjuicio a la administración y sería de gran alivio a contribuyentes y a los profesionales que los asisten”, consignaron.

El punto es que no solo la empresa tiene que tener el balance cerrado, firmado por el contador y por el representante legal de la compañía , sino que además el consejo profesional competente debe legalizarlo antes de ser presentado ante el fisco.

Ante la consulta de este medio, fuentes de un consejo profesional —que prefirieron el anonimato— comentaron que no se ha detectado ninguna cuestión anómala. “Es una etapa del año de mayor volumen de ingreso de trámites y por ahí hay alguna demora puntual”, explicaron. La intención, en este caso, es optimizar el circuito.

“Los valores se incrementaron notablemente, y por eso es la importancia —o la alarma— por el monto que va a representar para una empresa no haber presentado el balance en término”, consideró Noelia Girardi, gerente de Impuestos en Lisicki, Litvin & Abelovich.

Cabe aclarar que las multas podrán ser aplicadas a toda persona jurídica; es decir, podrán recaer tanto sobre una pyme como sobre una sociedad .

“Hay que tener en cuenta las demoras que puede tener el Consejo para legalizar el balance emitido por auditoría, o si surge alguna observación. Todo eso retrasa en la práctica que el contribuyente pueda presentarlo en término”, agregó la especialista.

Ante la cercanía del vencimiento para la presentación de los balances, los expertos sostienen que no hay margen para extender el plazo .

Dado que las empresas tienen distintas fechas de cierre de ejercicio, el problema se vuelve más notorio, especialmente porque ahora la gran mayoría debe presentar sus obligaciones .

“Influye la cantidad de cierres contables de fecha 31/12 que supera la de cualquier otra fecha de corte anual”, reconocen desde el CPCECABA.