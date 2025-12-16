Uno por uno, todos los descuentos de Cuenta DNI que se pueden usar para las compras de Navidad 2025

En esta noticia
Con el objetivo de impulsar el consumo y acompañar a las familias en las fiestas y vacaciones, el Banco Provincia presentó un paquete completo de descuentos y cuotas sin interés para diciembre y la temporada 2026.
Las ofertas alcanzan rubros clave como indumentaria, tecnología, turismo, entretenimiento, farmacias y comercios de cercanía.
Provincia Compras: cuotas sin interés y rebajas exclusivas
Del 16 al 19 de diciembre, el portal Provincia Compras ofrece 18 cuotas sin interés y descuentos en productos seleccionados pagando con tarjetas de crédito del Banco Provincia. Es una oportunidad para adelantar compras importantes antes de las fiestas.
Especial Navidad y Reyes: ahorro sin tope
Durante fechas clave, la entidad ofrece:
- 20% de ahorro sin tope de reintegro
- Hasta 4 cuotas sin interés
- Rubros: indumentaria, jugueterías, farmacias, librerías y más
- Fechas: 20 al 23 de diciembre (Navidad) y 5 de enero de 2026 (Reyes)
Promociones para turismo y sverano
Pensando en las vacaciones, Banco Provincia suma beneficios en:
- Hoteles y alojamientos: hasta 6 cuotas sin interés en ventas presenciales, online y telefónicas.
- Balnearios adheridos: hasta 6 cuotas sin interés.
- Automotor y gomerías: hasta 6 cuotas sin interés en comercios adheridos.
Entretenimiento y espectáculos
Para conciertos y teatro:
- 25% de ahorro
- Tope de reintegro: $10.000 por transacción
- Hasta 4 cuotas sin interés
Cuenta DNI: descuentos diarios y beneficios especiales
Además de las promociones con tarjetas, Cuenta DNI mantiene sus rebajas habituales en:
- Comercios de barrio
- Supermercados
- Ferias y mercados
También habrá beneficios en zonas turísticas y eventos gratuitos para la comunidad Cuenta DNI, reforzando su rol como herramienta clave para el ahorro.
Todas las promos confirmadas para fin de año y verano 2026
- Provincia Compras: 18 cuotas sin interés del 16 al 19 de diciembre.
- Decathlon: hasta 3 cuotas todos los días del 15/12/2025 al 28/02/2026.
- Farmacity, Simplicity y Get the Look: 19 y 20 de diciembre, 10% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés (tope $ 10.000).
- Especial Navidad y Reyes: 20% de ahorro sin tope y hasta 4 cuotas sin interés.
- Hoteles, balnearios, automotor: hasta 6 cuotas sin interés.
- Entretenimiento: 25% de ahorro, tope $ 10.000 y hasta 4 cuotas sin interés.
- Cuenta DNI: descuentos diarios, beneficios en zonas turísticas y eventos gratuitos.