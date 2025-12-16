Uno por uno, todos los descuentos de Cuenta DNI que se pueden usar para las compras de Navidad 2025

En esta noticia

Con el objetivo de impulsar el consumo y acompañar a las familias en las fiestas y vacaciones, el Banco Provincia presentó un paquete completo de descuentos y cuotas sin interés para diciembre y la temporada 2026.

Las ofertas alcanzan rubros clave como indumentaria, tecnología, turismo, entretenimiento, farmacias y comercios de cercanía.

Provincia Compras: cuotas sin interés y rebajas exclusivas

Del 16 al 19 de diciembre, el portal Provincia Compras ofrece 18 cuotas sin interés y descuentos en productos seleccionados pagando con tarjetas de crédito del Banco Provincia. Es una oportunidad para adelantar compras importantes antes de las fiestas.

Especial Navidad y Reyes: ahorro sin tope

Durante fechas clave, la entidad ofrece:

  • 20% de ahorro sin tope de reintegro
  • Hasta 4 cuotas sin interés
  • Rubros: indumentaria, jugueterías, farmacias, librerías y más
  • Fechas: 20 al 23 de diciembre (Navidad) y 5 de enero de 2026 (Reyes)

Promociones para turismo y sverano

Pensando en las vacaciones, Banco Provincia suma beneficios en:

  • Hoteles y alojamientos: hasta 6 cuotas sin interés en ventas presenciales, online y telefónicas.
  • Balnearios adheridos: hasta 6 cuotas sin interés.
  • Automotor y gomerías: hasta 6 cuotas sin interés en comercios adheridos.
Entretenimiento y espectáculos

Para conciertos y teatro:

  • 25% de ahorro
  • Tope de reintegro: $10.000 por transacción
  • Hasta 4 cuotas sin interés

Cuenta DNI: descuentos diarios y beneficios especiales

Además de las promociones con tarjetas, Cuenta DNI mantiene sus rebajas habituales en:

  • Comercios de barrio
  • Supermercados
  • Ferias y mercados

También habrá beneficios en zonas turísticas y eventos gratuitos para la comunidad Cuenta DNI, reforzando su rol como herramienta clave para el ahorro.

Todas las promos confirmadas para fin de año y verano 2026

  • Provincia Compras: 18 cuotas sin interés del 16 al 19 de diciembre.
  • Decathlon: hasta 3 cuotas todos los días del 15/12/2025 al 28/02/2026.
  • Farmacity, Simplicity y Get the Look: 19 y 20 de diciembre, 10% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés (tope $ 10.000).

  • Especial Navidad y Reyes: 20% de ahorro sin tope y hasta 4 cuotas sin interés.
  • Hoteles, balnearios, automotor: hasta 6 cuotas sin interés.
  • Entretenimiento: 25% de ahorro, tope $ 10.000 y hasta 4 cuotas sin interés.
  • Cuenta DNI: descuentos diarios, beneficios en zonas turísticas y eventos gratuitos.