Este miércoles, 22 de abril de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Matutina. En este miércoles, 22 de abril de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con La Caída suele simbolizar miedo a perder el control, inseguridad y temor al fracaso ante cambios que te superan. Si te detienes o aterrizas bien, indica resiliencia y aprendizaje; caer sin fin alerta sobre estrés y la necesidad de recuperar estabilidad. El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional. Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.