El Gobierno de Javier Milei anunció que un grupo de trabajadores de todo el país tendrá asueto durante las jornadas del 24 y 31 de diciembre previas a los feriados de Navidad y Año Nuevo que se consideran descanso a nivel nacional.

A través del Decreto 883/2025, el Ejecutivo nacional confirmó las jornadas no laborables que los privados suelen otorgar o compensar con una remuneración especial, aunque otros empleadores optan por reducir la jornada laboral en caso de considerarlo .

Feriados de Navidad y Año Nuevo: quiénes tendrán asueto el 24 y el 31

El Gobierno confirmó el otorgamiento de asueto administrativo para sus empleados los días 24 y 31 de diciembre de 2025, una medida que busca facilitar la organización de las tradicionales celebraciones de Navidad y Año Nuevo .

La decisión fue oficializada mediante un decreto presidencial y alcanza a todo el personal de la Administración Pública Nacional.

Desde el Ejecutivo destacaron que el objetivo principal es permitir que las personas dispongan de un tiempo razonable para organizar encuentros familiares, realizar viajes y participar de las actividades propias de estas fechas, sin afectar el normal funcionamiento del Estado.

Confirmado por el Gobierno: ¿habrá feriado en Navidad?

El decreto establece que el asueto regirá exclusivamente para los trabajadores de la Administración Pública Nacional durante los días 24 y 31 de diciembre de 2025.

El feriado será para todos los trabajadores estatales.

En este caso, no se trata de un feriados nacional, sino de una medida administrativa que busca facilitar el descanso y la planificación previa a las celebraciones .

Además, se instruyó a los distintos organismos estatales a implementar las medidas necesarias para garantizar la continuidad de los servicios esenciales. De este modo, se busca equilibrar el derecho al descanso del personal con la atención de las funciones críticas del Estado .

El feriado no tendrá impacto económico para las arcas del Estado

Uno de los puntos centrales del decreto es que el asueto no alcanza a las instituciones bancarias ni a las entidades financieras, que deberán mantener su esquema habitual de funcionamiento conforme a la normativa vigente.

Desde el Ejecutivo también remarcaron que la iniciativa tendrá un impacto positivo en el sector turístico, ya que facilita los desplazamientos internos y promueve la actividad económica vinculada a los viajes y el consumo durante las fiestas.

¿Por qué se tomó la medida del feriado?

La decisión fue adoptada tras la intervención del servicio de asesoramiento jurídico correspondiente y se dictó en ejercicio de las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo por el artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional.

El feriado no implica un gasto extra para el Gobierno. Prensa ATE

El Gobierno aclaró que la medida no implica ningún tipo de gastro presupuestario adicional y se enmarca bajo los criterios de “conveniencia, oportunidad y buena administración pública”.

Con esta medida, el oficialismo busca garantizar que los argentinos puedan disfrutar de las celebraciones de fin de año en un marco de organización, descanso y libertad, reforzando el valor social y familiar de la Navidad y el Año Nuevo sin descuidar la prestación de los servicios esenciales.