En un contexto en que las billeteras virtuales y los pagos electrónicos siguen ganando terreno, los cajeros automáticos continúan conservando un lugar significativo al estar disponibles todos los días del año y permitir acceder de forma inmediata a pesos o dólares en efectivo de las cuentas bancarias.

Con la llegada de diciembre de 2025, varias entidades financieras actualizaron o ratificaron sus límites diarios de extracción. Este nuevo aumento es clave para quienes aún priorizan los billetes.

¿Cuánto es lo máximo que se puede retirar en cajeros automáticos?

Estos son los límites de extracción diaria por entidad que regirán en diciembre:

Límite diario informado para diciembre 2025

Banco Nación: hasta $1.000.000 por día (y —si el tope asignado es menor— el cliente puede ampliarlo desde la app)

Banco Provincia: se mantiene en $ 400.000 , con opción de extensión digital

Banco Ciudad: $ 800.000 diarios, ampliables hasta $1.200.000 desde canales digitales

Banco Galicia: $ 400.000 por día en general; hasta $2.400.000 en cajeros propios.

ICBC: Tope de $ 550.000 diarios

BBVA: Hasta $ 2.000.000 por día, dependiendo del perfil del cliente.

Banco Macro: límite diario de $ 400.000

Banco Santander: $ 1.000.000 por día

Según un informe reciente, estas variaciones abren nuevas posibilidades para extraer sumas mayores en algunos bancos.

Para diciembre, se actualizaron los topes de retiro en cajero automático.

¿Cuáles fueron los bancos con cambios más relevantes para la extracción?

El salto mayor lo dio Banco Nación: enero su tope era base de $ 150.000 diarios y se amplió a $ 500.000 en febrero. Mientras que en abril, ya se extendió a $ 1.000.000.

Para otros bancos los límites se mantienen en valores similares a los establecidos en noviembre, aunque se reafirma la posibilidad de ampliación mediante home banking o app (cuando aplica).

Los cambios para el usuario: cómo afecta el aumento

Para muchas personas, estos aumentos o ajustes representan una mejora concreta: permiten disponer de montos mayores en efectivo.

De todos modos, hay que tener en cuenta que:

El tope real puede variar según el perfil del cliente, el tipo de cuenta o las condiciones internas del banco.

En algunos casos, para acceder al máximo permitido será necesario gestionar la ampliación del límite desde la plataforma digital del banco.

Si se usa un cajero de otra entidad o red, los límites —o comisiones adicionales— pueden variar.

Las extracciones bancarias tienen un tope hasta ser informadas al ARCA.

¿Cuánta plata puedo extraer del cajero sin que sepa ARCA?

Tras las medidas aplicadas por el Gobierno nacional, los bancos deberán informar a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) solo cuando una persona realice extracciones de cajeros por montos superiores a $ 10 millones.

Cuando una cuenta excede los límites, el banco o la billetera informa a ARCA. El organismo puede pedir documentación como recibos de sueldo, declaraciones juradas, facturas o comprobantes de transferencias.