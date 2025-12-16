Cierran todos los bancos de la Argentina por 2 días y suspenden la compra y venta de dólares

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que el próximo miércoles 24 y el jueves 25 de diciembre los bancos de todo el país permanecerán cerrados durante las dos jornadas por asueto y por el feriado nacional de Navidad.

Esto significa que no habrá atención presencial ni posibilidad de agendar turnos para trámites en sucursales. Durante ese día, la única opción para operar será a través de home banking, aplicaciones móviles y cajeros automáticos.

Las entidades retomarán su actividad habitual el viernes 26 de diciembre, con los horarios normales y la posibilidad de realizar gestiones presenciales con turno previo.

La decisión publicada en el Boletín Oficial también genera un impacto en el sector turístico y en la movilidad interna, al incentivar viajes y actividades recreativas durante las vísperas de los feriados nacionales.

¿Qué trámites se podrán hacer el 24 y el 25 de diciembre?

Aunque las sucursales no abrirán, los clientes podrán realizar operaciones digitales y en cajeros automáticos. Entre ellas:

Cajeros automáticos (ATM): disponibles las 24 horas para retiros, pagos de servicios, transferencias, consultas de saldo y recargas de celular o SUBE.

Corresponsales bancarios: puntos como Rapipago y Pago Fácil seguirán operativos para depósitos y extracciones básicas.

Banca digital y apps móviles: transferencias, pagos, consultas y hasta solicitudes de préstamos online.

Horario de verano de los bancos

Además, el BCRA confirmó que durante el verano los bancos de la provincia de Buenos Aires modificarán su horario de atención. Desde diciembre y hasta el 20 de marzo, las sucursales abrirán de 08:00 a 13:00 horas para evitar las altas temperaturas.

Esta medida no aplica en el conurbano bonaerense ni en la Ciudad de Buenos Aires, y será adoptada por el Banco Provincia y las entidades privadas que lo dispongan.

¿Cuál es la billetera virtual que más paga en Argentina hoy?

Así quedó la Tasa Nominal Anual (TNA) de los rendimientos diarios de las cuentas remuneradas de billeteras virtuales, colocaciones a plazo fijo o FCI.

Naranja X (Cuenta Remunerada: 29.00% Ualá (Cuenta Remunerada): 28.00 % Cocos (FCI RM): 26.54 % IEB+ (FCI MM): 20.61 % Prex Argentina (FCI MM): 19.88 % Mercado Pago (FCI MM): 18.65 % Personal Pay (FCI MM): 18.61 % Claro Pay (FCI MM): 18.27 % Astropay (FCI MM): 18.26 % LB Finanzas (FCI MM): 17.65 % Lemon Cash (FCI MM): 16.62 % N1U (FCI MM): 16.57 %

¿Cuáles son las operaciones presenciales suspendidas en sucursales?

Depósitos y extracciones por ventanilla

Apertura o cierre de cuentas

Solicitudes de préstamos o créditos

Gestiones administrativas presenciales, como certificaciones de firmas o prestación de documentación

Operación con cheques físicos, tanto depósito como compensación (la acreditación se reprograme al siguiente día hábil)

Actividad financiera del mercado suspendida

Compra y venta de divisas (incluido el dólar oficial).

Operaciones con acciones, bonos, fondos comunes de inversión y otros instrumentos negociables.

Compensación y liquidación interbancaria, como cheques y transferencias, se posponen al próximo día hábil.

Impacto en vencimientos y plazos

Los vencimientos de pagos o compromisos (tarjetas, préstamos, impuestos, débitos automáticos, etc.) que caigan en feriado se trasladan al siguiente día hábil, sin intereses ni penalidades.

