Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles, 22 de abril de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la la Previa definió los números ganadores del día. En este miércoles, 22 de abril de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con una escopeta suele simbolizar poder, control o defensa; indica necesidad de protegerte o fijar límites. También advierte sobre enojo o conflictos: mantén la calma y evita reacciones impulsivas antes de “disparar”. El juego tiene que ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional. Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.