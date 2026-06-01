En esta noticia Duras críticas a Cristina Kirchner

El histórico dirigente del peronismo, Julio Bárbaro, participó en una entrevista de Cuentas Claras, por El Cronista Stream, en la que habló del panorama político actual, apuntó contra la gestión de Javier Milei y aseguró que el presidente no llegará a ser candidato el año próximo por el costo social de la política oficial.

Al analizar el rumbo del Gobierno, Bárbaro se mostró escéptico sobre los logros económicos. Aunque reconoció la desaceleración de los precios, advirtió sobre el costo social. “Milei bajó la inflación pero subió el hambre”, señaló y calificó el discurso oficial de “perverso”.

Para el dirigente, el modelo actual muestra una “degradación moral universal”. Y cuestionó que se bajen impuestos a bienes de lujo como autos BMW o yates, mientras “se bajan los subsidios a personas con discapacidad”. “Las dos cosas juntas dan un miserable”, sentenció.

De cara a las elecciones legislativas del próximo año, Bárbaro lanzó una proyección que excluye a Milei de la contienda principal. Para el dirigente, el actual mandatario no será candidato y su gestión terminará “empantanada” una vez que la sociedad tome conciencia de que no habrá un rebote real de la actividad “dentro de seis meses”.

“La próxima elección será Patricia Bullrich contra Axel Kicillof“, lanzó sobre los nombres que disputarán los comicios en 2027. Sobre Kicillof, destacó su capacidad de gestionar la Provincia de Buenos Aires y lo definió como “indiscutiblemente decente”.

Duras críticas a Cristina Kirchner

La crítica más feroz estuvo dirigida a Cristina Kirchner. Bárbaro la calificó como un “cachivache” y aseguró que su influencia afectó el éxito electoral del peronismo. “Si se retirara, le haría un gran favor a la política”, disparó.

“Kicillof está libre de ella. Ella sigue sola", insistió. Por último, consideró que el peronismo hoy no es una estructura orgánica, sino que se convirtió en “un recuerdo que da votos”. “No hay partido”, cerró.