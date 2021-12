Una de las principales espadas de Manzur descartó que el recambio del Congreso influya en el acuerdo con el FMI

El actual diputado y senador electo por Tucumán, Pablo Yedlin, se refirió este sábado a la nueva conformación del Congreso y visualizó cómo esto podría afectar los proyectos claves a tratarse en diciembre.

Cabe recordar que las cámaras que recibirán el proyecto con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no serán las mismas que al día de la fecha: la semana entrante ya asumirán los nuevos diputados y senadores electos en los comicios del pasado 14 de noviembre, cuyos resultados llevaron a la pérdida del quórum en el Senado por parte del peronismo por primera en muchos años.

Así, este Congreso renovado que planta al oficialismo y a la oposición en situación de virtual paridad será esencial a la hora de tratar cuestiones claves como el entendimiento técnico con el FMI y el cierre y la aprobación del Presupuesto 2022 planteado por el ministro de Economía Martín Guzmán (que aún espera dictamen).

Según el funcionario, quien es una de las principales espadas del jefe de Gabinete Juan Manzur en el Poder Legislativo, el nuevo mapa del Congreso no debería afectar realmente el tratamiento de estas cuestiones . "Desde el punto de vista simbólico tiene un peso, pero desde el punto de vista parlamentario no es tan real", consideró Yedlin en diálogo con FM Concepto al analizar la pérdida del quórum oficialista en el Senado.



De acuerdo con el senador electo, en un sistema bicameral sostener la mayoría absoluta en una cámara no tiene tanto peso si en la otra esto no se da así. "No va a cambiar tanto", aseguró.

"Vamos a estar en una situación bastante similar a la que hemos tenido en los últimos dos años salvo que la oposición sostenga una posición de no consensuar nada, entonces la cosa va a ser más compleja", analizó Yedlin, confiado en que las bancas ganadas por Juntos por el Cambio no harán mella en el correcto tratamiento de los proyectos a menos que la oposición busque deliberadamente truncar ciertas cuestiones.

Yedlin estimó que existe una "responsabilidad" de todas las partes de tratar estos temas de peso particular -entre los que también se incluye la elección de un nuevo magistrado de la Corte Suprema de Justicia por parte del Ejecutivo, lo que el Senado debe refrendar con dos tercios de sus votos positivos- y que "la oposición no va a poder mirar al costado".

"Creo que a la oposición le va a costar ser tan duros. No es que ellos hacen lo que quieren, también están siendo mirados por sus votantes y la gente", agregó el actual diputado y próximo senador por Tucumán.

EL ACUERDO CON EL FMI



Respecto al cierre de un acuerdo con el FMI, Yedlin fue terminante al expresar que se debe llegar a un acuerdo con el organismo: "Es la única forma en la que vamos a poder tener de vuelta el crédito internacional que es fundamental para poder generar los grandes planes de obra pública que este Gobierno quiere ", expuso el funcionario.

Según sus dichos, el plan del Gobierno es el de apuntalar la obra pública para "relanzar un plan que amplíe el empleo y que disminuya la pobreza" ante "las condiciones que dejó la enorme deuda tomada por la oposición", manifestó en una crítica directa a la gestión de Mauricio Macri.

En esta línea, continuó responsabilizando a Juntos por el Cambio por la deuda que la Argentina sostiene con el FMI luego de que Macri cerrara un acuerdo por más de u$s 56.000 millones, de los cuales se desembolsaron más de u$s 44.000 millones. "Todo el mundo sabe que la deuda con el Fondo Monetario fue irresponsable, fue exagerada, no estuvo bien destinada y fue irregular", disparó.

Y agregó: "Pero también sabemos que el gobierno que la tomó fue un gobierno democrático y por eso los argentinos tenemos que cubrir ese pago, es la responsabilidad que tenemos como Nación", remarcó el senador electo.

Respecto del rol de la oposición en cuanto al debate en torno a la deuda en el Congreso, aseguró: "Aquellos que tomaron esta deuda, si tienen alguna expectativa de ser gobierno en algún futuro de la Argentina, me parece que están también interesados en que esto se solucione de la mejor manera posible para todos, entonces creo que se va a poder discutir ".

Sin embargo, remarcó nuevamente que considera que el dinero se prestó de forma irregular y exhortó tanto al Fondo Monetario como a los representantes de la Argentina a tener en cuenta esto a la hora de negociar "porque definitivamente necesitamos algún nivel de flexibilidad".

En esta línea, concluyó tildando de "irreal" la propuesta más dura dentro del oficialismo o algunos sectores de la izquierda de darle la espalda al FMI: "Descreer que la Argentina puede desoír los compromisos que tiene me parece una mirada infantil", finalizó Yedlin.

Programa plurianual

Frente a la necesidad del Gobierno de acordar con el Fondo Monetario Internacional una reestructuración de los plazos de pago de la deuda tomada por Mauricio Macri, el presidente Alberto Fernández y Martín Guzmán se aprestan por presentar ante el Congreso de la Nación el "Plan Plurianual" prometido por el primer mandatario luego de las elecciones legislativas de mediados de noviembre.

Esta motivación es la que tiene a funcionarios de la cartera económica y del Banco Central en viaje a Washington con el objetivo de reunirse con el staff técnico del FMI para cerrar el "entendimiento técnico" que se utilizará como base para establecer un nuevo programa de facilidades extendidas, el cual el Gobierno espera presentar ante el Congreso antes de Navidad para obtener su aprobación, una de las principales razones por las que Alberto decretó la prórroga de las sesiones ordinarias del Poder Legislativo hasta el 31 de diciembre.