Tras la aprobación de una reforma interna en una de las provincias más grandes de Argentina, un grupo de jubilados y pensionados tendrán un nuevo beneficio en los haberes debido al gravamen conocido como Aporte Solidario .

Sin embargo, además de que no habrá bono en julio, se hará efectivo un nuevo aumento en el vigente pago. Este cobro verá un retraso respecto a la liquidación de junio en algunas categorías.

Reforma Previsional Santa Fe: ¿a quiénes ya no se les descontará el aporte?

Esta medida afectará a los adultos mayores y futuros aportantes de la Provincia de Santa Fe. La disposición tiene el fin de sostener el poder adquisitivo de los adultos mayores y beneficiarios de la caja de Jubilaciones de esa jurisdicción.

Inicialmente, el descuento por el aporte solidario impactaba a los jubilados santafesinos con haberes superiores a tres jubilaciones mínimas ($ 1.125.000 mensuales). Luego, la medida se volvió relativa a los haberes percibidos y comenzó a afectar a todos los prestatarios vinculándose al valor de sus jubilaciones.

Sin embargo, ante el contexto económico de los beneficiarios, el gobierno de Maximiliano Pullaro decidió no prorrogar este aporte extraordinario implementado por la Ley de Emergencia Previsional N° 14.283. De esta manera, dejará de aplicarse oficialmente el 12 de septiembre de 2026.

El descuento será relativo a los haberes percibidos.

¿Qué es el aporte solidario?

El aporte solidario es un mecanismo establecido por la reforma previsional santafesina que consiste en un descuento porcentual sobre los haberes de los jubilados.

La medida tiene el objetivo de fortalecer la Caja de Jubilaciones de la provincia de Santa Fe. Este descuento se aplicará de manera progresiva. Es decir, los jubilados con mayores ingresos serán los más afectados .

Según declaraciones oficiales de la Secretaría de Seguridad Social, la reforma permitió reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones a la mitad, logrando un ordenamiento financiero que hace posible prescindir del aporte.

Jubilados con calendario confirmado, ¿cuánto cobro en julio de 2026?

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Santa Fe activará el esquema de pagos para todos los jubilados y pensionados provinciales durante los primeros días del mes conforme el esquema habital.

Los jubilados verán una mínima superior a los $ 500.000 en julio.

Según el informe provincial, el haber más bajo ya supera los $ $587.024 desde el sexto mes del 2026. Además, como en Santa Fe, las jubilaciones aumentan mensualmente, para julio habrá una suba del 1,6% que se suma a las de meses anteriores y sumado a los anteriores, cerró un ajuste de casi el 13% este semestre:

Enero: 2,6%.

Febrero: 2,1% (se percibe con los haberes de marzo, pagados en abril ).

Marzo: 2,2%.

Abril: 2,0%.

Mayo: 2,0%.

Junio: 1,6%.

Este ajuste también afecta a todos aquellos que deben pagar el aporte solidario, una reducción para quienes cobran el equivalente a tres jubilaciones mínimas.

El esquema de este mes vio un retraso por el ferado.

El calendario de julio

Como el esquema de este mes tendrá un fin de semana en el medio, a pesar de que tiene el mismo día de inicio que el anterior, verá una demora, ya que el esquema anterior se realizó de corrido.

Miércoles 1 de julio

Escalafón Policial y Penitenciario.

Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 1.410.000.

Jueves 2 de julio

Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 1.410.000

Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1° y 2° Convenio

Viernes 3 de julio

Resto de Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a $ 1.410.000.

Docentes de Escuelas Privadas Históricas

Lunes 6 de julio (acreditación en cuenta sábado 4 de julio)

Resto de Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a los $ 1.410.000

Martes 7 de julio

Autoridades Superiores del Poder Judicial, MPA, MPD, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.

Aporte social: cómo calcular el descuento a las jubilaciones

El monto del descuento dependerá del haber jubilatorio. Cuanto mayor sea el haber, mayor será el porcentaje a descontar." Los beneficiarios y beneficiarias de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe actuales o que se incorporen en el futuro, deben realizar un aporte sobre el total del beneficio que perciben", señala la normativa oficial.

La reforma jubilatoria de Santa Fe a estableció los descuentos de la siguiente manera: