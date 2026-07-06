Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas eligen proteger sus fondos con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las alteraciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este lunes, 6 de julio de 2026 , la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.334,84 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Dólar disminuyó 3.15% y en el último año se redujo 14.02%, lo que confirma una tendencia bajista.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido del 8.16%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.19%.

En la última sesión, el Dólar subió frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el dólar mostró volatilidad con alternancia inicial, predominio de caídas, una racha de cuatro jornadas a la baja y un leve repunte final.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia al alza. Esto sugiere un aumento en la demanda de la moneda, lo que podría tener implicaciones en el mercado financiero.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Los ciudadanos que quieran adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Este lunes, 6 de julio de 2026,

El costo de comprar 100 dólares en Colombia es de 333484.01 pesos colombianos; 200 dólares cuestan 666968.02 pesos colombianos y 500 dólares cuestan 1667420.05 pesos colombianos.