El gobernador de una provincia informó el aumento de la Ayuda Escolar a $ 280.000 que se complementará con un bono de $ 250.000 en el marco del inicio de las clases y de las paritarias vigentes para todos los trabajadores estatales. El referente local anunció un nuevo paquete de medidas salariales en beneficio de la administración pública provincial. En ese marco, confirmó un incremento del 42,4% en el sueldo básico y ratificó la continuidad de los bonos durante todo el 2026. La provincia de Santiago del Estero se dispuso un ajuste paritario para el sueldo básico a partir de febrero de 2026 que beneficia a todos los empleados de la administración pública provincial. Este porcentaje supera en 10 puntos el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que entre enero de 2025 y enero de 2026 fue del 32,4% en total. Según lo informado, el aumento representa un importante esfuerzo en el Presupuesto del Estado provincial. Sin embargo, el Gobierno destacó que la prioridad es sostener el salario real. Además, se estableció un piso salarial provincial de $ 1.130.000 para toda la administración pública. Este monto también alcanza hasta dos cargos en el sector docente, lo que implica un alivio significativo para los trabajadores de la educación. Finalmente, también se actualizaron los valores de los contratos de locación de servicio (trabajadores por contrato) que pasarán a $ 910.000 para no profesionales y a $ 1.010.000 para profesionales. En materia de ayudas escolares, el Gobierno de Santiago del Estero confirmó que el 10 de marzo de 2026 se pagará un bono de inicio de ciclo lectivo. Este extra mismo será de $ 250.000, sin descuentos y se sumará a la Ayuda Escolar que liquidan a todos sus trabajadores. Además, se aplicó un aumento a la Ayuda Escolar a $280.000 por hijo. Es importante no confundir este pago con el extra que liquida ANSES que todavía no tiene un valor fijo para el cobro de marzo de 2026.