El presidente, Javier Milei, critica a la oposición por hablar de la suba del desempleo, y asegura que crece el empleo, aunque explica que los nuevos trabajos son en su mayoría informales. Si bien hay distintas fuentes oficiales para seguir el mercado de trabajo, hay una tendencia: crecen los puestos de trabajo, apalancados por empleos más precarios, al tiempo que sube el desempleo y caen los trabajos en la formalidad, tanto en el sector público como privado. Para entender si crece el empleo, como plantea Milei, o si por el contrario cae, como critica la oposición, hay que mirar varias fuentes oficiales. “Cada una tiene sus puntos fuertes y débiles, lo mejor es usarlas en conjunto para pintar el cuadro, sabiendo que relevan universos distintos y que todas tienen límites”, explicó Luis Campos, abogado experto en empleo. En medio de la polémica por los gastos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, Milei dio una entrevista y habló de una mejora en el empleo. Aseguró que bajo su gestión se crearon 120.000 puestos de trabajo y se eliminaron 75.000 empleos públicos. Si bien admite que cayó el empleo formal, y que la expansión se da por los no registrados, señala que para corregir y facilitar la transición avanzaron con la aprobación de la reforma laboral. El Gobierno utiliza la cuenta de generación del ingreso (CGI), del INDEC, para puestos de trabajo, y SIPA para público. Milei expuso esos datos en la cena anual de la Fundación Libertad. Allí se observa que entre el último trimestre del 2023 y el último del 2025 se crearon 113.000 puestos de trabajo. En ese mismo período, los asalariados registrados cayeron en 241.000, y los públicos en 25.000. Por lo que la suba en cantidad de puestos se da en el crecimiento de la cantidad de personas independientes, que trepó en 346.000, y en los no registrados del sector privado, que subió en 33.000. Los números surgen de la cuenta de generación del ingreso, del INDEC, procesados para el Presidente por la consultora privada Econométrica, de Ramiro Castiñeira. Este informe es completo porque se construye a partir de información de estadísticas que releva el INDEC, como la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), la Encuesta de Gastos de los Hogares (ENGHo), censos y registros del sector público, como los registros de los puestos de trabajo del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) para el sector privado, y de los registros del sector gobierno. Pero Campos hace una aclaración. Aumento de puestos de trabajo no es lo mismo que suba del empleo. Puestos de trabajo cuenta las relaciones laborales o las ocupaciones. Empleo se refiere a personas ocupadas. Por ejemplo, si una persona tiene un trabajo formal y complementa con una aplicación de manejo el fin de semana, hay una persona ocupada, pero dos puestos de trabajo. Por eso puede haber diferencias entre las mismas estadísticas oficiales. En la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), también del INDEC, las personas ocupadas cayeron: fueron 13,5 millones a fines de 2025, 15 mil menos que hace dos años. Los desocupados subieron a 1.093.000, lo que implica 271.000 nuevas personas que no tienen trabajo y están en búsqueda. También es una comparación entre el último trimestre del 2023 y el último del 2025, procesado por Econviews. La EPH es la encuesta de la que salen las estadísticas de desocupación o pobreza. La desocupación en dos años pasó de 5,7% a 7,5%, mientras que la tasa de empleo cayó de 45,8% a 45%. Esta fuente tiene como positivo que abarca el universo formal y también el informal, de 5,8 millones de trabajadores. Se basa en una encuesta de 26.500 viviendas de 31 aglomerados urbanos. Como en toda encuesta por muestreo, los resultados obtenidos son valores que estiman el verdadero valor de cada tasa y pueden tener defectos como subdeclaración. “Conviene usarla como complemento y no oponiéndola a los datos registrales”, explica Econviews. En cuanto a los datos que pueden registrarse, sin encuestas ni estimaciones, pueden verse los que releva el Ministerio de Capital Humano, sobre los registros de aportes patronales y personales. Allí se observa que el trabajo registrado cayó en 517.000 puestos en dos años. Pero varía según la modalidad de la ocupación. Los asalariados registrados bajaron 3% (186.000 personas), los públicos -2,3% (81.000 puestos menos), mientras que los autónomos crecieron 3% y lo que más creció fue el monotributo, +7%, con 142.000 nuevos monotributistas. La comparación es entre diciembre 2023 y diciembre 2025. Al mirar las tres fuentes de estadísticas, Campos concluye: “Entre fines de 2023 y 2025 hubo un leve incremento del total de puestos de trabajo, inferior al crecimiento vegetativo de la población (CGI, INDEC). Ese comportamiento agregado esconde una heterogeneidad que da cuenta de una precarización de la estructura ocupacional. En estos dos años cayó fuerte la ocupación en el sector formal, tanto en el sector privado (EPH, SIPA, CGI) como en el sector público (SIPA). Esta caída fue compensada por un aumento de la ocupación por cuenta propia (SIPA, CGI, EPH), principalmente en el sector informal (EPH)”. La diferencia entre puestos de trabajo (CGI) y cantidad de trabajadores (EPH y SIPA) puede dar cuenta del incremento del pluriempleo.