El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha confirmado una importante novedad en las prestaciones por desempleo en España. Esta medida busca facilitar la reincorporación al mercado laboral de miles de personas sin eliminar de golpe su protección económica. Según datos recientes, alrededor de 1,8 millones de beneficiarios (concretamente 1.777.568 en marzo) podrán verse afectados positivamente por estos cambios. De esta manera, hay personas que podrán percibir hasta 1575 euros. El Gobierno, a través del SEPE, ha oficializado el Complemento de Apoyo al Empleo (CAE), que permite compatibilizar el cobro del subsidio por desempleo con un nuevo trabajo, ya sea a tiempo completo o parcial. Hasta ahora, encontrar empleo solía implicar la suspensión o extinción rápida de la ayuda. Con esta reforma, los beneficiarios pueden combinar ambas fuentes de ingresos durante un período limitado, con la particularidad de que los días compatibilizados se descuentan de la duración total del subsidio. Esta medida tiene como objetivo principal facilitar la transición al empleo sin que los desempleados pierdan de inmediato el apoyo económico. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha destacado la importancia de esta flexibilidad para incentivar la vuelta al mercado laboral. La cantidad del Complemento de Apoyo al Empleo no es fija y depende de varios factores, tal como el trimestre en el que se encuentre el beneficiario dentro de la percepción del subsidio o el tipo de jornada del nuevo empleo (completa o parcial). De esta manera, se calculan las cuantías aproximadas, como por ejemplo: Estas cantidades se reducen en función del porcentaje de jornada en empleos a tiempo parcial. Por ejemplo, en jornadas superiores al 75% se mantienen cerca del máximo, mientras que en jornadas inferiores al 50% bajan notablemente. Además, las prestaciones contributivas por desempleo (el paro propiamente dicho) siguen ofreciendo importes más elevados. El máximo mensual puede alcanzar hasta 1.575 euros (brutos) para quienes tienen dos o más hijos a cargo, protegiendo a 8 de cada 10 parados que reciben estas ayudas. El CAE tiene una duración máxima de 180 días mientras se mantenga el trabajo por cuenta ajena. Una vez agotados estos días de compatibilidad, el subsidio original continúa su curso normal si aún queda duración reconocida. El SEPE recomienda consultar el detalle personalizado en su página web oficial. Este beneficio se aplica de forma progresiva, reduciendo la ayuda conforme avanza el tiempo, lo que incentiva a los beneficiarios a consolidar su empleo sin depender indefinidamente del subsidio. De acuerdo al SEPE, se otorgará principalmente aquellos que perciben subsidios por desempleo y encuentran un nuevo empleo. La medida afecta a un volumen significativo de la población: más de 1,8 millones de personas que actualmente reciben algún tipo de prestación contributiva o subsidio. Se trata de una herramienta clave en un contexto donde la reincorporación laboral puede ser compleja. Al permitir cobrar un complemento mientras se trabaja, se reduce el riesgo económico de aceptar un puesto de trabajo, especialmente si el salario inicial es moderado. El Complemento de Apoyo al Empleo se activa al informar al SEPE del nuevo empleo. En muchos casos, el abono puede realizarse de oficio. Para conocer la cuantía exacta y los requisitos específicos según cada caso, los interesados deben acceder a la sede electrónica del SEPE o consultar directamente en sus oficinas.