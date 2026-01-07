El Banco Central de la República Argentina (BCRA) estimó la inflación de diciembre de 2025 según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM). En caso de que el INDEC confirme este dato, el próximo aumento de febrero para jubilados, pensionados y Asignación Universal por Hijo (AUH).

El incremento impactará directamente en las jubilaciones, pensiones, todos los pagos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y otras prestaciones sociales. Sin embargo, el anuncio oficial para definir la actualización será el martes 13 de enero, cuando se publique el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes pasado.

¿De cuánto será el próximo de ANSES?

De acuerdo al REM difundido por el Banco Central, la inflación mensual se mantendría estable en torno al 2%. De esta manera, bajo el actual esquema de movilidad previsional, ANSES actualizará las prestaciones en función del IPC con un atraso de dos meses. Por eso, el dato de diciembre definirá los montos de febrero.

A la espera de la confirmación oficial, distintas consultoras privadas anticiparon cómo quedarán los valores si se aplica el incremento del 2,1%, que se sumará al bono de $70.000 para jubilados y pensionados, vigente sin cambios desde marzo de 2024.

Los jubilados de ANSES verán un atraso. Fuente: Shutterstock Lopolo

¿Cuánto cobran los jubilados ANSES en febrero?

Con el aumento proyectado, los haberes de jubilados y pensionados quedarían de la siguiente forma en caso de confirmarse la suba:

Prestación Haber sin bono Bono Total a cobrar Jubilación mínima $364.124,94 $70.000 $434.124,94 Jubilación máxima $2.450.210,27 — $2.450.210,27 Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) $291.658,21 $70.000 $361.658,21 Pensión No Contributiva (PNC) por discapacidad o vejez $254.447,97 $70.000 $324.447,97 Madres de siete hijos $364.124,94 $70.000 $434.124,94

Montos AUH y SUAF

Categoría del SUAF Monto estimado Asignación por hijo $65.430 Asignación por hijo con discapacidad $213.005 Tope de ingreso individual $2.682.278,70 Tope de ingreso familiar $5.364.492,40

Monto bruto Retención (20%) Pago directo AUH por hijo menor $130.831,24 $26.166,25 $104.665 AUH por hijo con discapacidad $426.069,05 $85.213,81 $340.855,24

¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados en enero?

ANSES informó que todos los beneficiarios cobrarán más tarde de lo previsto debido a una modificación en el calendario de pagos de diciembre que tuvo un esquema diferente.

Jubilados reciben la mejor noticia: Milei confirmó el nuevo aumento y estos serán los montos a cobrar (foto: archivo).

La liquidación anterior sufrió un ajuste por el feriado del Día de la Virgen, que cayó el lunes 8 de diciembre. Como resultado, los pagos se adelantaron .

Como el esquema de enero volvió al formato habitual, los adultos mayores verán una demora.

Pensiones no contributivas

DNI terminados en 0 y 1: viernes 9 de enero

DNI terminados en 2 y 3: lunes 12 de enero

DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de enero

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de enero

DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de enero

Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo

DNI terminado en 0: viernes 9 de enero

DNI terminado en 1: lunes 12 de enero

DNI terminado en 2: martes 13 de enero

DNI terminado en 3: miércoles 14 de enero

DNI terminado en 4: jueves 15 de enero

DNI terminado en 5: viernes 16 de enero

DNI terminado en 6: lunes 19 de enero

DNI terminado en 7: martes 20 de enero

DNI terminado en 8: miércoles 21 de enero

DNI terminado en 9: jueves 22 de enero.

Jubilados y pensionados que superen el haber mínimo