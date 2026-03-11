Durante el mes de marzo, la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social), entregará un importante plus económico de $ 745.569 para un grupo de personas que mensualmente reciben prestaciones sociales que dependen del organismo. En este sentido, la Administración Nacional de la Seguridad Social entregará en el tercer mes del año la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, dos de las asistencias económicas más importantes del organismo. La ANSES aplicó un aumento del 2,88% lo que llevó el monto mínimo de la Asignación Universal por Hijo a $ 132.814, de los cuales ingresan directamente a las cuentas de los beneficiarios $ 106.251 por el 20% que retiene el organismo. Asimismo, las familias que tienen seis o más hijos recibirán $ 637.507 en marzo, lo que, sumado con la Tarjeta Alimentar, cuyo monto para esa cantidad de hijos es de $ 108.062, asciende a $ 745.529. Por su parte, la escala para titulares de la AUH y la Tarjeta Alimentar quedó de la siguiente manera: La ANSES informó que las prestaciones sociales y asignaciones familiares se entregarán de la siguiente manera durante el mes de marzo.