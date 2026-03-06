La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha un nuevo procedimiento para agilizar el pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH). La medida se publicó este viernes en el Boletín Oficial a través de la Resolución 56/2026 y comenzará a aplicarse a partir del 1° de marzo de 2026. El objetivo central es simplificar el proceso de acreditación de las condiciones para acceder a la prestación y así permitir que las familias cobren mensualmente el 100% del beneficio, sin necesidad de presentar trámites adicionales cuando la información ya esté disponible en los registros del sistema sanitario. La AUH es uno de los programas sociales más importantes del país, ya que está destinado a acompañar a millones de niños, niñas y personas gestantes que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Hasta ahora, ANSES abonaba el 80% del monto mensual de la AUH y retenía el 20% restante, que se acumulaba a lo largo del año. Ese dinero solo se liberaba una vez presentada la Libreta AUH, el documento que certifica controles de salud, vacunación y asistencia escolar. La nueva normativa introduce un sistema de verificación automática de los controles sanitarios y de vacunación para niños de hasta cuatro años. Este mecanismo utiliza el intercambio electrónico de información con el Ministerio de Salud, lo que habilita a la liquidación mensual del total de la prestación sin trámites adicionales. Este cambio se produce en el marco de la implementación del intercambio de información entre la ANSES y el Ministerio de Salud. A través de este mecanismo, el organismo recibirá mensualmente los datos sanitarios necesarios para confirmar que los niños cumplieron con los controles de salud obligatorios y calendario de vacunación. La medida se enmarca así en lo dispuesto por el Decreto 840/2020, que habilitó la implementación de circuitos automáticos de intercambio de información entre organismos públicos para verificar las condiciones de las asignaciones familiares. Con el aumento del 2,9% correspondiente a marzo 2026, la AUH queda en $ 132.814. Y, ahora, con la eliminación del 20% retenido mes a mes, los titulares de la asignación cobrarán ese monto completo. Hasta el momento, quienes recibían la AUH cobraban un 80% del total, es decir, $ 106.251,20 a marzo. Mientras tanto, el 20% restante retenido se recibía una vez al año con la presentación de la Libreta AUH. Sin embargo, ahora los beneficiarios de ANSES comenzarán a cobrar el total de las asignaciones. Esto asciende a $ 132.814 en marzo. La resolución también abarca situaciones en las que el organismo no disponga de los datos sanitarios. En esos casos, los beneficiarios podrán seguir utilizando la Libreta Nacional de Seguridad Social como método alternativo de acreditación para acceder al monto retenido. De esta manera, la normativa busca simplificar el acceso a los fondos retenidos, con el objetivo de garantizar que el cumplimiento de los requisitos de salud se valide de forma eficiente.