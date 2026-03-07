La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que durante el mes de marzo entregará un plus de $ 462.845 para un importante grupo de beneficiarios. La prestación social que entregará la ANSES responde a la Asignación de Pago Único por Adopción, la cual está destinada para las familias que atraviesen el proceso de adopción de un hijo. Además, la Administración Nacional de la Seguridad Social emite asignaciones de pago único por Matrimonio y Nacimiento, las cuales tienen montos diferentes. Durante el mes de marzo, aquellas familias que se encuentren atravesando el proceso de adopción de un hijo o hija podrán solicitar la Asignación de Pago Único que brinda la ANSES. En tanto, y tras la última actualización por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el beneficio quedó fijado en $ 462.845 y podrá cobrarse hasta los 2 años posteriores de la sentencia de adopción del menor. Asimismo, en marzo se pagarán de acuerdo con el momento en que fue aprobada la solicitud del beneficio por parte del organismo. Los períodos de pago establecidos son los siguientes: Para poder acceder a la APU por Adopción, Nacimiento o Matrimonio que emite la ANSES, se deben cumplir una serie de requisitos establecidos por el ente. De tal modo, podrán solicitar la asistencia los siguientes grupos de personas: Por su parte, los requerimientos establecidos por la ANSES son: Al momento de solicitar la Asignación de Pago Único de ANSES, se deben presentar diferentes documentos según cuál sea el tipo de APU. En tanto, es importante presentar: