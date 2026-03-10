Con el inicio del ciclo lectivo, ANSES activa uno de los beneficios más esperados por las familias: la Ayuda Escolar Anual, un refuerzo económico que se cobra una vez al año y que apunta a sostener los gastos del regreso a clases. En 2026, el organismo fijó el monto en $ 85.000 por hijo, una cifra que busca cubrir parte del costo de útiles, indumentaria y materiales básicos. El pago alcanza a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a los beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) que cumplan las condiciones de edad y escolaridad. ANSES suele realizar un pago masivo entre febrero y marzo, en paralelo con el comienzo de clases. Sin embargo, el beneficio se libera 60 días después de que la familia carga el certificado escolar. Quienes entregan el formulario más tarde también acceden al pago, aunque la acreditación se realiza recién al validar el documento en el sistema. El organismo exige que los niños estén escolarizados y que la documentación se presente todos los años, incluso para quienes ya recibieron la prestación en periodos anteriores. Las familias que no cumplen estas pautas quedan fuera del pago, ya que la asistencia está dirigida a grupos que requieren acompañamiento estatal. El proceso es totalmente digital, gratuito y obligatorio. Para cargar el certificado, hay que seguir estos pasos: Una vez validado, el beneficio queda aprobado para el próximo pago disponible. Para los titulares de la AUH, no presentar el certificado puede bloquear el cobro de la Ayuda Escolar e incluso generar problemas en la continuidad de la asignación. Por eso, ANSES recomienda completar el trámite cuanto antes para evitar demoras o rechazos.