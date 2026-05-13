Abrir una cuenta bancaria en el exterior, transferir dólares fuera de Argentina o hacer crecer el dinero en plataformas financieras internacionales no es ilegal. De hecho, miles de argentinos utilizan cuentas fuera del país para cobrar trabajos fuera del país, ahorrar en moneda extranjera, invertir o realizar operaciones internacionales. Pero el punto clave a la hora de organizar nuestro dinero en el exterior no recae solamente en “tener dólares afuera”, sino por poder demostrar ante ARCA que esos fondos fueron obtenidos de manera lícita, declarados correctamente y son compatibles con la situación patrimonial y fiscal del contribuyente. En la práctica, muchos problemas aparecen cuando existen depósitos, transferencias o saldos en cuentas extranjeras que no coinciden con: Por eso, entender cómo funciona el control fiscal sobre cuentas en el exterior es cada vez más importante. La legislación argentina no impide que una persona residente en el país abra una cuenta bancaria fuera de Argentina, mantenga depósitos en dólares en otro país, utilice brokers internacionales, opere con fintechs extranjeras o cobre servicios mediante plataformas internacionales. El problema aparece cuando esos activos no son declarados pese a existir obligación fiscal de informarlos. En Argentina, las personas residentes tributan, en determinados impuestos, por sus bienes y rentas tanto en el país como en el exterior. Esto significa que una cuenta fuera de Argentina puede quedar alcanzada por obligaciones impositivas aun cuando el dinero nunca ingrese físicamente al territorio argentino. Actualmente existen distintas formas de abrir cuentas fuera del país. Algunas entidades exigen presencia física, mientras que otras permiten realizar el trámite completamente online. El procedimiento varía según el país, el banco o fintech elegido, el tipo de cuenta y la residencia fiscal del solicitante. Sin embargo, el proceso suele incluir etapas similares. La primera decisión es definir dónde se abrirá la cuenta. Las opciones más comunes incluyen bancos tradicionales, bancos digitales, fintechs internacionales, plataformas de inversión, brokers financieros o billeteras virtuales. Cada alternativa tiene distintos niveles de regulación, costos, requisitos y alcances fiscales. No todas las entidades financieras permiten abrir cuentas a personas con residencia fiscal argentina. Antes de iniciar el trámite, conviene revisar si aceptan clientes argentinos, qué documentación solicitan, si existe monto mínimo de apertura y cuáles son las condiciones de mantenimiento. También es importante verificar si la entidad participa de esquemas internacionales de intercambio automático de información fiscal. En la mayoría de los casos se solicita pasaporte o DNI, constancia de domicilio, número de identificación fiscal, comprobantes de ingresos y documentación que permita justificar el origen de los fondos. Muchas entidades aplican procedimientos de “Know Your Customer” (KYC) y normas antilavado, por lo que pueden requerir recibos de sueldo, declaraciones impositivas, certificaciones contables, extractos bancarios o contratos laborales. En algunos casos también se solicita completar formularios vinculados con la residencia fiscal del titular. La entidad financiera puede analizar la actividad económica, ingresos declarados, historial bancario, movimientos esperados y perfil patrimonial. Si la información resulta insuficiente o inconsistente, la cuenta puede ser rechazada o quedar limitada para determinadas operaciones. Una vez aprobada la apertura, la entidad habilita datos bancarios, acceso digital, tarjetas y mecanismos para recibir transferencias. En esta etapa resulta fundamental conservar comprobantes de transferencias, respaldos bancarios y documentación sobre el origen de los fondos enviados. Uno de los principales puntos es el Impuesto sobre los Bienes Personales. Si una persona está alcanzada por este tributo, debe declarar los bienes que posee al cierre del período fiscal, incluyendo activos radicados fuera del país. Quienes adhirieron al Régimen Especial de Ingreso de Bienes Personales (REIBP) están dispensados de presentar declaración jurada, incluso informativa, por los períodos fiscales 2024 a 2027. Quienes no adhirieron deben seguir presentando normalmente. Lo importante es si el contribuyente supera ese umbral y cuál es el saldo o valuación de sus activos al 31 de diciembre. En la declaración jurada suelen informarse la entidad financiera, el país de radicación, el tipo de cuenta, el saldo, la moneda y la valuación correspondiente. Desde el punto de vista fiscal, el aspecto más sensible suele ser el origen de los fondos. ARCA puede requerir que el contribuyente demuestre cómo obtuvo esos dólares, cuándo ingresaron a su patrimonio, de qué actividad provienen y si esos ingresos pagaron los impuestos correspondientes. Normalmente pueden justificarse fondos provenientes de salarios, honorarios, facturación profesional, venta de inmuebles, venta de vehículos, herencias, donaciones, indemnizaciones, ahorros acumulados declarados, utilidades empresarias o inversiones previamente exteriorizadas. En cambio, cuando aparecen depósitos relevantes sin respaldo documental o incompatibles con los ingresos declarados, pueden generarse alertas fiscales. Para evitar inconsistencias, los especialistas recomiendan conservar toda la documentación vinculada con transferencias internacionales, ingresos bancarios, extracción y depósito de dólares, operaciones de inversión, ventas de bienes y movimientos entre cuentas propias. Extractos bancarios, comprobantes SWIFT, contratos, facturas, recibos, escrituras, boletos de compraventa, certificaciones contables, constancias impositivas y declaraciones juradas anteriores. Cuanto más claro sea el recorrido del dinero, menor es el riesgo de cuestionamientos fiscales. Durante muchos años existió la idea de que las cuentas en el exterior quedaban “fuera del radar” de la administración tributaria argentina. Ese escenario está cambiando de forma significativa, aunque con plazos concretos que conviene conocer con precisión. Argentina adhirió formalmente al CRS 2.0, un estándar internacional impulsado por la OCDE que regula el intercambio automático de información fiscal entre países. Es importante aclarar que el CRS 2.0 aún no fue completamente reglamentado en Argentina, la recolección de datos comienza en 2026 y los primeros reportes llegarían a ARCA recién en 2027. No tiene carácter retroactivo. A través de estos mecanismos, las entidades financieras reportan al cierre de cada año calendario la información de cuentas reportables y, al año siguiente, esa información se intercambia automáticamente entre las administraciones tributarias. Pueden reportarse saldos, rendimientos, intereses, dividendos, determinadas inversiones y datos identificatorios del titular. Estados Unidos no participa del CRS. Para las cuentas en ese país opera el esquema FATCA, que tiene alcances y mecanismos propios. A través de este esquema, las entidades financieras estadounidenses deben identificar cuentas cuyos titulares tengan residencia fiscal en determinados países con acuerdos vigentes, entre ellos Argentina, y reportar cierta información al fisco norteamericano para su intercambio con las autoridades tributarias locales. En términos generales, FATCA permite compartir datos vinculados con titularidad de cuentas, saldos, intereses generados y determinadas rentas financieras obtenidas en Estados Unidos. En cuanto al rol de este organismo en el sistema tributario local, ARCA ya comenzó a revelar a los contribuyentes información sobre cuentas en EE.UU. De todos modos, en esta primera etapa aún no se incorporan saldos ni detalles pormenorizados de los movimientos mensuales. Este es uno de los puntos de mayor evolución reciente. El CRS 2.0 y la directiva europea DAC8 amplían el alcance del control a cuentas digitales, billeteras virtuales, plataformas online y operadores vinculados a criptoactivos. Con este nuevo estándar, la fiscalización deja de concentrarse solo en bancos tradicionales y pasa a incluir a fintechs y servicios digitales utilizados para cobrar ingresos desde el exterior. Servicios como Wise, Revolut, N26 o Payoneer, a través de sus filiales europeas, pueden quedar comprendidos en el sistema. No obstante, conviene aclarar que DAC8 ordena el reporte a la autoridad fiscal local europea y el intercambio dentro de la UE. Para que esos datos lleguen a ARCA, entra a jugar el andamiaje internacional del CRS ampliado y los acuerdos activados entre países. El calendario de intercambios efectivos apunta a 2027. El hecho de operar mediante apps o fintechs no garantiza anonimato fiscal, y si los movimientos detectados no coinciden con la capacidad económica declarada, ARCA podría requerir explicaciones sobre el origen de esos fondos. No todo depósito de dólares implica automáticamente una irregularidad. Una persona puede transferir ahorros ya declarados, mover dinero entre cuentas propias, cobrar ingresos legalmente facturados o depositar fondos correctamente documentados. El riesgo aparece cuando no existe respaldo documental, los ingresos nunca fueron declarados, hay inconsistencias patrimoniales o los montos resultan incompatibles con la situación fiscal registrada. En esos casos, ARCA podría iniciar procesos de fiscalización, pedir documentación adicional o reclamar diferencias impositivas. Dependiendo del caso, una cuenta en el exterior puede tener impacto en distintos tributos. Si los fondos generan rentas o intereses, podrían tener consecuencias en el Impuesto a las Ganancias. Si el saldo integra el patrimonio gravado, podría impactar en Bienes Personales. Y si existen movimientos relevantes no justificados, podrían activarse verificaciones patrimoniales. El escenario internacional cambió fuertemente en los últimos años. Los gobiernos reforzaron los sistemas de intercambio de información, los controles sobre activos financieros, el monitoreo de cuentas digitales y la fiscalización sobre estructuras internacionales. Argentina se integró a esos mecanismos de cooperación fiscal con una hoja de ruta clara: datos 2026, intercambios 2027. Por eso, el principal enfoque hoy no está en la mera existencia de una cuenta exterior, sino en la transparencia del origen de los fondos, la correcta declaración impositiva y la coherencia entre patrimonio, ingresos y movimientos financieros.