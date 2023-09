Un gobernador clave del peronismo afirmó que renunciará si gana Milei

Cotizaciones relacionadas

La victoria de Javier Milei en las elecciones PASO 2023 continúa repercutiendo en el escenario político argentino y ahora uno de los principales gobernadores del PJ aseguró que si el candidato de La Libertad Avanza llega al poder, hay grandes chances de que él renuncie.

"Si no ganamos el 22 de octubre se van a restringir los recursos para nuestra provincia, no va a haber recursos y si a este gobernador no le va bien, tiene que presentar la renuncia", sostuvo Ricardo Quintela desde La Rioja durante un acto en la provincia.



Quintela fue uno de los primeros que destapó que Sergio Massa sería el candidato de Unión por la Patria (UP) luego de una reunión de los gobernadores con el Presidente, Alberto Fernández; eso marca la pauta de su relevancia dentro del Partido Justicialista.

Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja

Ahora el mandatario riojano puso en duda su continuidad si llega Milei a la presidencia y aseguró que prefiere irse y que "otro sea el francotirador de los riojanos" en referencia a las medidas de ajuste que se tomarían si el libertario gana las elecciones.

Quintela logró este año la reelección en su provincia por más del 50% en los comicios provinciales y pidió la "ayuda con los votos" a sus coterráneos para ayudar a Massa en los comicios que se producirán en octubre y revelaron un escenario de tres tercios.

"A nosotros ya nos votaron, pero necesitamos a Sergio Massa en la Nación, a Florencia (López) junto con Fernando (Rejal) en la Cámara Alta, a Sergio Casas con Beba Soria en la Cámara Baja", pidió en medio de un acto acompañado de los candidatos a legisladores.

