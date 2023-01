Gobernador norteño escrachó a los jueces de la Corte Suprema con gigantografías

Cotizaciones relacionadas

La Casa de Gobierno de la provincia de La Rioja exhibe, desde las últimas horas, las caras de los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia. La vereda de la sede del gobierno que encabeza Ricardo Quintela se ubicaron cuatro banners con las caras de los supremos. Días atrás, el mandatario provincial había planteado que había "visibilizar" a los cuatro supremos.

El riojano cumplió. En medio de los enfrentamientos con la Corte Suprema, planteó que había que "visibilizar con nombre y apellido" a los miembros del Máximo Tribunal que semanas atrás falló a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la demanda por el reparto de la coparticipación. Y así lo hizo.

A través de cuatro gigantografías color negro se exhiben los rostros de Horacio Rosatti , presidente de la Corte Suprema, y el resto de sus miembros: Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.

Las gigantografías piden, además, el juicio político para los cuatro magistrados y rematan con la frase: "En defensa de la Patria y el Federalismo" . Los cuatro carteles incluyen un breve resumen de cada uno de los ministros del Máximo Tribunal.

Los banners aparecieron en la puerta de la Casa de Gobierno.

Quintela es el mismo gobernador que, días atrás había dicho, en diálogo con AM 530: " No me merecen el menor de los respetos por lo tanto yo tampoco les voy a hacer caso ni acatar un fallo de ellos . Si quieren venir a buscarnos, que nos vengan a buscar, no me interesa lo que ellos digan".