Un ex socio de Milei fue contundente y lo trató de mentiroso por el caso LIBRA: "No me sorprende"

Tras el escándalo que desató la promoción de $LIBRA por parte del presidente Javier Milei, que ya tiene más de un centenar de denuncias en su contra , el economista Diego Giacomini fue contundente al sostener que esta maniobra fue una estafa y atenta contra las bases del liberalismo.

"Va contra la ética de la libertad y el liberalismo. En el libre mercado, los individuos se asocian para producir e invertir espontáneamente, beneficiando al prójimo van a ganar dinero. Acá no hay libre mercado, hay damnificados", señaló en diálogo con Ahora Play.

En segunda instancia, el exsocio del líder de La Libertad Avanza (LLA) ahondó en su argumento y criticó la difusión de la memecoin. " Acá hay poder económico prebendario, concentrado del sector financiero, que se asocia con el poder político institucional y desarrollan un determinado instrumento que a algunos les hace ganar dinero a expensas del prójimo . Lo opuesto al liberalismo", marcó.

Incluso, Giacomini, que advirtió a lo largo de la entrevista que por estas cuestiones decidió cortar lazos con Milei , explicó que las criptomonedas nacieron para " brindar una potencial alternativa de dinero, fuera del alcance del Estado y como competencia del dinero fiat ", aunque en este caso se utilizaron "para estafar, no para resguardar o proteger al sector privado".

Por qué Giacomini afirmó que Milei mintió en el caso $LIBRA

El economista, que publicó un libro con Milei ("Otra vez sopa"), ratificó que el presidente sabía a la perfección de qué se trataba la promoción de $LIBRA. "Lo que acabo de explicar, él lo sabe. Lo filosófico y ético, no lo instrumental del token. Lo sabe. No me sorprende", indicó.

Luego de la polémica, el mandatario había afirmado en la entrevista con Jonatan Viale que el tuit, en el cual incentivó a invertir en la memecoin, fue publicado a través de su cuenta en calidad de ciudadano. No obstante, Giacomini contradijo sus declaraciones y dijo que allí " promociona sus medidas de Gobierno, sus viajes oficiales y su actividad oficial como presidente de la Nación ".

Por diferencias en cuanto a aspectos económicos, Milei y Giacomini se distanciaron para siempre

Y continuó con su explicación: "Él vehiculizó esto a través de un canal oficial. Esto que acaba de acontecer, yo lo tengo claro desde que se metió en política. La gente se tiene que dar cuenta que esto es más de lo mismo. No hay diferencia. ¿Cómo estafa la política tradicional) Con obra pública, con impuesto inflacionario, con construir pymes en pos de su propio beneficio en el Congreso y con consultoría inventada".

A diferencia de esas maniobras fraudulentas a las que hizo referencia, en este caso habló de "una suerte de evolución tecnológica" y que no se necesitan testaferros porque el blockchain (software que permite registrar y verificar transacciones de forma digital) protegió a los involucrados.