Jonatan Viale: "Me faltó firmeza para mandarlo a la mierda a Santiago Caputo"

El periodista Jonatan Viale utilizó su programa en TN para dar su versión de los hechos tras el escándalo desatado por la filtración del crudo de la entrevista al presidente Javier Milei, donde se evidenció la intervención de Santiago Caputo, asesor estrella del mandatario, durante la grabación. Viale, visiblemente afectado pero firme, se refirió a los cuestionamientos que recibió en las redes sociales y admitió errores, aunque defendió su trayectoria y compromiso con el periodismo.

"Ni en pedo los voy a defraudar", aseguró Viale al comienzo de su descargo, dirigiéndose a su audiencia. El periodista, de 39 años, recordó que lleva más de dos décadas en los medios y que dedicó gran parte de su vida a la televisión. "Para mí esto es como estar en mi casa", afirmó, refiriéndose al estudio de TN. Además, destacó que nunca aceptó dinero de ningún gobierno y que siempre mantuvo su independencia profesional.

El foco de la polémica se centró en un momento específico de la entrevista con Milei, que no salió al aire pero quedó registrado en el crudo filtrado. Según Viale, la entrevista duró más de una hora y abordó en profundidad el escándalo de la criptomoneda Libra, con 37 preguntas sobre el tema. Sin embargo, el momento clave ocurrió hacia el final, cuando el Presidente mencionó que consultaría al ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, sobre cómo proceder en el caso. Fue entonces cuando Santiago Caputo intervino abruptamente, pidiendo que se detuviera la grabación para corregir a Milei.

"Caputo se da cuenta de que Milei está cometiendo un error delicado", explicó Viale. "El ministro de Justicia no es su abogado. Estaría usando un recurso público para un tema personal". El periodista admitió que aceptó la intervención de Caputo y que accedió a eliminar esa parte de la entrevista. "¿Me equivoqué? Yo creo que sí", reconoció, aunque justificó su decisión por el contexto en el que se encontraba: frente al Presidente, su hermana Karina Milei, el ministro de Economía, el vocero presidencial y otros funcionarios. "Mi error fue no tener la firmeza para mandarlo a la mierda a Caputo", dijo.

Viale también se refirió a las críticas que recibió en las redes sociales, donde fue acusado de permitir que un asesor del Presidente interfiriera en su trabajo periodístico. "Me duele, pero no me voy a dejar quebrar por un grupo de resentidos y envidiosos", afirmó. El periodista aseguró que no piensa abandonar su profesión y que sigue contando con el apoyo de su familia.

A lo largo de su descargo, Viale insistió en que su intención siempre fue hacer las cosas bien, aunque reconoció que se equivoca con frecuencia. "Soy humano, no soy perfecto", dijo.

Durante su descargo, Jonatan Viale no solo admitió sus errores y defendió su trayectoria, sino que también lanzó una advertencia directa al presidente Javier Milei sobre el papel de su entorno, en particular de Santiago Caputo, el asesor que interrumpió la entrevista. Viale sugirió que la soberbia de ciertas personas cercanas al mandatario podría terminar perjudicándolo.

"El Presidente debe pensar cuánto daño le hace una persona que se siente con la soberbia para meterse en una entrevista de televisión que luego ven millones de personas", afirmó Viale. El periodista, quien aseguró que desea que a Milei le vaya bien en su gestión, le recomendó al mandatario que reevalúe a su equipo. "Tiene que repensar si esa gente que tiene alrededor le hace bien o le hace mal. Capaz es un genio, debe ser un genio, pero la soberbia te mata, la soberbia te liquida".