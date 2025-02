¿Piso en el Merval? El acuerdo con el FMI podría destrabarlo todo

Pareciera que el evento LIBRA, en vez de debilitar al presidente, lo termina fortaleciendo. Si de algo sirvió todo esto es para darnos cuenta de lo enorme que es el apoyo a Javier Milei. El peronismo no encuentra la forma de neutralizarlo y dicho aspecto lo empieza a desesperar, porque desde el retorno de la democracia nunca estuvieron en el banco por más de seis años.

Para las legislativas del 2025, el gobierno probablemente arrase, lo cual implicaría la libertad de ir más a fondo en la reforma de un país que funciona todo al revés. Toda la oposición estaba agazapada esperando un error del gobierno y vino el evento del fin de semana anterior. Al segundo, saltaron a pedir juicio político de una manera tan obvia y descontrolada, como surreal.

Y la inesperada moraleja de todo este quilombo es que el presidente sale favorecido del evento, lo cual me hace sospechar que los libertarios tendrán un excelente año electoral. El peronismo sigue sin comprender que, por primera vez en toda su historia política, enfrenta a un presidente "no peronista" con el carisma de Juan Domingo y bancado multitudinariamente. No lo entienden, no lo aceptan y seguirán, por lo tanto, perdiendo elecciones, lo cual significa muchísimo para el MERVAL .

El único driver relevante de corto plazo es el anuncio del acuerdo con el FMI, el cual a su vez se relaciona con la liberación del cepo, y pareciera que las malas noticias se van agotando después de un inicio de año muy complicado para activos argentinos.

La LIBRA cripto y la locura

Si hay algo que caracteriza a esta tribu democrática y republicana a la que todavía llamamos Argentina, es la falta de memoria y la reacción psiquiátrica y amplificadora de casi todo lo que ocurre en esta tierra.

Para los que argumentan que el evento "LIBRA" tendrá serias consecuencias en la imagen presidencial, me permito responderles que, en el pasado, nos olvidamos rápidamente de episodios criollos infinitamente más graves tales como:

La hiperinflación de 1989, El default del 2001 que, por entonces, fue el más grande en la historia financiera mundial, El corralito de los economistas de la convertibilidad, esos mismos que ahora piden devaluación, pero que por entonces se negaban a alterar el "1 a 1", La brutal distribución de riqueza causada por la pesificación asimétrica, La violación a los ahorros jubilatorios con la nacionalización de las AFJPs, La nacionalización forzosa de YPF y Aerolíneas, El cupón atado al PBI, El dólar futuro, El "reperfilamiento" de la deuda en pesos, entre muchos otros episodios que les rompieron la vida a millones de argentinos.

¿Qué ciudadano argentino no tiene a un familiar cercano que en algún momento de su vida fue roto y confiscado por nuestro voraz y despiadado Estado? Me animo a afirmar que no existe otro pueblo en el planeta entero capaz de haber generado semejantes brutalidades a su propia ciudadanía, y aquí estamos, desmemoriados y embadurnados en una locura tan esquizofrénica, como argentina y cotidiana.

México, Brasil, Chile y China todos están +15% YTD (acumulado del año), mientras que el Merval está -8%. Si el gobierno quiere sepultar definitivamente al evento LIBRA, es esencial que el acuerdo con el FMI se cierre en estos días y que dicha noticia genere un cambio de clima y discurso de cara a un periodo electoral que cada vez nos queda más cercano.

El acuerdo con el FMI frenará la rotación contra el Merval, dado que los fundamentos de Argentina superan ampliamente al de los otros cuatro países.

Lo de la LIBRA parece que nos entretuvo solo por 24 horas y nada más, de manera que su efecto pareciera haberse disipado por completo. Si este fuese el caso y el mercado afuera aguanta, el único catalizador relevante es el anuncio del acuerdo con el FMI, el cual a su vez se relaciona a la liberación del cepo, lo cual debiera ocurrir en breve.

Los mercados suelen hacer piso con una mala noticia y me pregunto si "LIBRA" habrá sido dicho evento para el 2025.

Todo depende del acuerdo con el FMI

Sería útil para el gobierno cerrar el acuerdo con el FMI en breve y así bonos y MERVAL retomarían tendencia positiva , una que nunca debió abandonarse a la luz de fundamentos macroeconómicos que se irán consolidando con el correr de los meses, y esto es sin considerar la posibilidad de que Argentina vuelva a incorporarse al espectro emergente, un evento que se relacionaría muy directamente con la salida del cepo y que generaría una enorme entrada de flujos hacia la compra de bonos y acciones argentinas.

Los fundamentos macroeconómicos están intactos y con un dato de inflación de febrero que debiera ser sub 2%.

La "velocidad de acumulación de reservas" se ve actualmente como un problema desde Wall Street para un superávit fiscal que no se presenta lo suficientemente contundente como para incrementarlas a un mayor ritmo. La liberación del cepo requiere un fuerte ritmo de acumulación de divisas en el BCRA a menos que el FMI ponga una parte, y aquí radica la relevancia del acuerdo.

La principal contribución del acuerdo se refiere a la fecha con la que Argentina podría sacarse de encima al más pesado de los demonios kirchneristas, "el cepo", y no es que me crea que ocurrirá todo de golpe, sino que me imagino una liberación secuencial del mismo.

Algunos analistas se confunden al pensar que "todos los pesos contenidos en el cepo deberán ser esterilizados con reservas. La realidad es que muchos de esos pesos se quedarán en "pesos transaccionales" y más aún con el crecimiento de la demanda de dinero y desinflación que se nos viene para este 2025, lo cual implica un nivel exigido de reservas sustancialmente menor.

El tamaño y ritmo de los desembolsos del FMI nos irán respondiendo estas preguntas y, cuando sepamos con certeza, probablemente veamos una recuperación convencida en MERVAL y bonos argentinos .

Quizá, del acuerdo con el FMI resulte un sistema de tipo de cambio con bandas de flotación, no es un escenario a descartar. Dicha característica le daría al modelo una flexibilidad adicional que viene exigiendo Wall Street. La cota superior de esa banda, la amplitud del rango y la magnitud permitida de intervención, serán probablemente los ingredientes más relevantes del acuerdo.