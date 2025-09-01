Últimas noticias ANSES: el Gobierno modificó los haberes de los jubilados y confirmó cuánto cobrarán en septiembre
El organismo previsional anunció los haberes de los jubilados y pensionados con aumento y bono confirmados.
El Gobierno nacional oficializó la modificación de los haberes previsionales que perciben los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
La medida, oficializada mediante la Resolución 298/2025 en el Boletín Oficial, establece nuevos valores mínimos y máximos que regirán desde septiembre.
Con esta actualización, todos los titulares de prestaciones recibirán un aumento del 1,9% en sus haberes, además de un bono de $ 70.000 destinado a reforzar los ingresos de quienes perciben los montos más bajos.
¿Cuáles son los nuevos montos a cobrar en septiembre?
Según el artículo 1° de la Resolución, el haber mínimo garantizado para septiembre será de $ 320.277,17. A este monto se le suma el bono de $ 70.000, lo que lleva el total a $ 390.277,17 para quienes perciban la jubilación mínima.
También se actualizaron otros haberes:
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 256.221,74 + bono de $ 70.000 = $ 326.221,74
- Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $ 224.194,02 + bono = $ 294.194,02
- PNC madre de siete hijos: $ 320.277,17 + bono = $ 390.277,17
- Jubilación máxima: $ 2.155.162,17
Bono de $ 70.000: ¿quiénes pueden cobrarlo?
El bono extraordinario de $ 70.000 será otorgado a:
- Jubilados y pensionados del SIPA.
- Beneficiarios de la PUAM.
- Titulares de Pensiones No Contributivas por invalidez, vejez o madre de siete hijos.
El requisito para recibir este pago extra es percibir un haber igual o inferior a la jubilación mínima. Por otro lado, quienes cobren un haber superior, pero inferior a $ 390.277,17, recibirán un bono proporcional, con el objetivo de que su ingreso total alcance ese último valor.
Calendario de pagos jubilados y pensionados ANSES septiembre 2025
La ANSES también confirmó el cronograma de pagos para el noveno mes del año. Los haberes se depositarán en las siguientes fechas.
Jubilados y pensionados que NO superen el haber mínimo:
- DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
- DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
- DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
- DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
- DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre
Jubilados y pensionados que SUPEREN el haber mínimo:
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre
Pensiones No Contributivas (PNC):
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre
