Este sábado, 9 de mayo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 9537 (El Dentista). Soñar con El Dentista suele reflejar ansiedad por la salud, el autocuidado y el temor a afrontar molestias necesarias para mejorar. También puede simbolizar juicio externo, la necesidad de “limpiar” lo que dices o resolver algo que te incomoda antes de que crezca. Los sorteos se llevan a cabo de lunes a viernes en dos intervalos: vespertino a las 15.00 horas y nocturno a las 21 horas y los sábados solo en horario nocturno. Durante cada sorteo se extraen 20 cifras con orden asignado. Las apuestas ganadoras se determinan si el número jugado aparece dentro del rango de premios escogidos. El monto del premio varía según si se acertó una, dos o tres cifras y puede llegar hasta 500 veces el capital apostado.