Aumento y bono confirmado para jubilados ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de septiembre 2025 para jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

En ese sentido, el organismo previsional liquidará los haberes jubilatorios con un ajuste del 1,9% , conforme con el índice de inflación de julio que publicó el INDEC a mediados de agosto.

Además, los adultos mayores de bajos ingresos volverán a percibir un bono de $ 70.000. Así lo dispuso el Gobierno a través del Decreto 613/2025, publicado en el Boletín Oficial.

Vale resaltar que este beneficio se mantiene "congelado". No se actualiza desde marzo de 2024, cuando la administración de Javier Milei decidió incrementar el refuerzo de $ 55.000 a $ 70.000 .

Aumento para jubilados ANSES: cuánto cobro en septiembre 2025

Con un ajuste del 1,9% , la jubilación mínima pasaría a ser de $ 320.277,17 a partir de septiembre. Por su parte, los haberes máximos treparían a $ 2.155.162,17.

No obstante, los adultos mayores que cobran una jubilación mínima recibirán un bono de $ 70.000, llevando sus ingresos mensuales a $ 390.277,17.

Los jubilados que cobran la mínima pasarían a recibir $ 390.277,17 a partir de septiembre

El refuerzo también será destinado a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), de las Pensiones No Contributivas por Invalidez y por Vejez, y de la Pensión para Madres de siete hijos .

Mi ANSES: cuándo cobran los jubilados en septiembre 2025

Jubilados con haberes mínimos

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre.

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre.

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre.

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre.

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre.

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre.

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre.

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre.

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre.

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre.

Jubilados con haberes superiores

DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre.