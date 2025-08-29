Jubilados ANSES con dos buenas: se adelantó el cobro de septiembre y habrá un bono especial

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya confirmó el calendario de pagos de septiembre para jubilados y pensionados, quienes cobrarán antes sus haberes con aumento debido a la diferencia de fechas entre el esquema actual y el siguiente .

Además, el Gobierno anunció la renovación del bono de $ 70.000 para quienes cobran la mínima, o el proporcional para el grupo restante, mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial .

¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados en septiembre?

El organismo previsional ya finalizó el calendario de pagos del octavo mes del año para jubilados y pensionados que inició el viernes 8 de agosto, mientras que el próximo esquema comenzará el lunes 8 de septiembre. Por lo que, no habrá cambios en la fecha de arranque.

Sin embargo, como en el principio del esquema del noveno mes del año, hay un fin de semana largo en el medio, todos los beneficiarios con DNI de 1 en adelante verán un adelanto de dos días respecto a liquidación anterior .

ANSES adelantó el esquema de pagos a casi todos los jubilados con la mínima.

Esta modificación tendrá impacto sobre un grupo de beneficiarios que debía recibir sus haberes en los primeros días de la liquidación, ya que habrá un fin de semana en el medio. De todas formas, el cobro no verá modificaciones por feriados.

Jubilados y pensionados con la mínima

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre.

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre.

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre.

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre.

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre.

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre.

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre.

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre.

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre.

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre.

Jubilados por encima de la mínima

DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre.

ANSES: ¿cuánto cobran los jubilados en septiembre?

Con la inflación de julio confirmada, ya es oficial que el próximo aumento será del 1,9% para el noveno mes del año con base en el IPC, que determina el ajuste vigente según el actual régimen de Movilidad .

De esta manera, a partir del Decreto 274/25 se estableció que los haberes se actualicen de forma automática y así, se puede estimar cómo quedarán las prestaciones del organismo.

Categoría Monto agosto Haber septiembre Haber con bono Jubilación mínima $312.243,51 $318.176,13 $318.176,13 Jubilación máxima $2.081.261,17 $2.120.805,13 - PNC Discapacidad /Vejez $220.013,76 $224.194,02 $294.194,02 PNC Madres de 7 hijos $314.305,37 $320.277,17 $390.277,17 PUAM $251.444,30 $256.221,74 $326.221,74

¿Quiénes cobrarán el bono de $ 70.000 en agosto?

El bono refuerzo se pagará en su totalidad únicamente a todos los jubilados y pensionados que reciban un haber igual o menor a la jubilación mínima, que en agosto fue de $ 314.305 tras el aumento del 1,62%. Con este adicional, el ingreso total para este grupo se elevará a $ 384.305 para este octavo mes.

ANSES también pagará el bono refuerzo a un grupo de jubilados.

En tanto, aquellos que cobren entre $ 314.305 y $ 384.304 recibirán un bono proporcional, calculado para que su ingreso total no exceda el tope fijado.

Por el contrario, quienes perciban más de $ 384.305 no recibirán ningún adicional por ingresos bajos en agosto. Esto incluye a los beneficiarios con haberes más altos, especialmente aquellos que cobran un monto similar a la máxima .

De la misma forma, para septiembre se aplicará el mismo pago complementario, pero con un límite de $ 388.176 por jubilado.