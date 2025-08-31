Cambian los requisitos para cobrar el bono de $ 70.000 en septiembre: quiénes no lo recibirán

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció cambios en los requisitos para acceder al bono de $ 70.000 que se pagará en septiembre a jubilados y pensionados.

La modificación está vinculada con el aumento de los haberes que subieron un 1,9% en base al IPC de julio. Con este ajuste, el nuevo haber mínimo jubilatorio pasó a ser de $ 320.277,17, lo que impacta en el criterio de elegibilidad para cobrar el bono.

Requisitos para cobrar el bono de $ 70.000 en septiembre

El bono previsional que otorga la ANSES está destinado a los siguientes beneficiarios:

Jubilados y pensionados del SIPA.

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez.

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Titulares de la PNC por madres con siete hijos o más.

El monto total del bono lo reciben quienes perciben un haber igual o inferior a la jubilación mínima , que en septiembre se actualizó a $ 320.277,17, tras el aumento del 1.9%.

Por otro lado, quienes cobren un haber superior a ese monto, pero inferior a $ 390.277,17, recibirán un bono proporcional, con el objetivo de que su ingreso total alcance ese último valor.

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en septiembre?

En septiembre, los haberes previsionales quedaron conformados de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $ 390.277,17 ($ 320.277,17 de haber + $ 70.000 de bono)

: $ 390.277,17 ($ 320.277,17 de haber + $ 70.000 de bono) Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $ 326.221,74 ($ 256.221,74 de haber + $ 70.000 de bono)

: $ 326.221,74 ($ 256.221,74 de haber + $ 70.000 de bono) PNC por invalidez o vejez : $ 294.194,02 ($ 224.194,02 de haber + $ 70.000 de bono)

: $ 294.194,02 ($ 224.194,02 de haber + $ 70.000 de bono) PNC madre de siete hijos : $ 390.277,17 ($ 320.277,17 de haber + $ 70.000 de bono)

: $ 390.277,17 ($ 320.277,17 de haber + $ 70.000 de bono) Jubilación máxima: $ 2.155.162,17 (sube desde $ 2.114.977,6 en agosto)

Calendario de pagos ANSES septiembre 2025

El organismo previsional dio a conocer el cronograma de pagos para el noveno mes de año.

Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo:

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Jubilados y pensionados que superen el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre

Pensiones No Contributivas (PNC):