ANSES entrega un bono especial de $ 188.000 por única vez con este requisito: cómo acceder
La Administración Nacional de la Seguridad Social dará un plus en el mes de septiembre para un grupo de beneficiarios.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que en el mes de septiembre un grupo de beneficiarios podrá acceder a un plus de $188.000 a través del organismo. El monto extra se entregará por única vez y se deben cumplir una serie de requisitos para gestionarlo.
Quiénes pueden cobrar $188.000 extra en septiembre
El beneficio que brindará la ANSES en el mes de septiembre es para todas las personas que sean titulares de la AUH (Asignación Universal por Hijo) y para acceder al monto extra, deberán presentar la Libreta AUH.
Todos los meses el organismo de asistencia social retiene el 20% de la Asignación Universal por Hijo y deposita el 80% del haber. El monto que no se emite, se acumula y se le otorga al titular de la AUH una vez que presenta la Libreta AUH.
Por su parte, la Libreta AUH debe contar con los certificados correspondientes a la asistencia a clases del menor a cargo, el calendario de vacunación completo y el esquema de controles médicos solicitados.
Cómo completar la Libreta AUH
- Para poder completar y presentar la Libreta AUH en la ANSES y obtener el monto retenido acumulado anual, se deben seguir los siguientes pasos:
- Ingresar en Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de Seguridad Social.
- En la sección "Hijos", marcar la opción de "Libreta AUH" y verificar que los datos estén correctos.
- Descargar los formularios de vacunación, escolaridad y controles médicos.
- Presentar los formularios en los establecimientos para que sea firmado por las autoridades escolares y médicas.
- En Mi ANSES subir la foto de la Libreta AUH, la cual debe ser legible, en formato JPG y no debe pesar más de 3MB.
- Finalizar el trámite y esperar la aprobación.
Una vez que la ANSES revise toda la información y certifique que es correcta, los beneficiarios de la AUH podrán cobrar el monto retenido correspondiente a la prestación social.
Cuándo se cobra la AUH en septiembre
Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo recibirán los haberes correspondientes a la prestación social que emite la ANSES sobre el siguiente esquema, el cual se rige por la finalización del número de documento:
- Documentos terminados en 0: 8 de septiembre
- Documentos terminados en 1: 9 de septiembre
- Documentos terminados en 2: 10 de septiembre
- Documentos terminados en 3: 11 de septiembre
- Documentos terminados en 4: 12 de septiembre
- Documentos terminados en 5: 15 de septiembre
- Documentos terminados en 6: 16 de septiembre
- Documentos terminados en 7: 17 de septiembre
- Documentos terminados en 8: 18 de septiembre
- Documentos terminados en 9: 19 de septiembre
Asignación por Embarazo: qué día se cobra
Según se expresó en el calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social, la Asignación por Embarazo se emitirá en estas fechas:
- Documentos terminados en 0: 10 de septiembre
- Documentos terminados en 1: 11 de septiembre
- Documentos terminados en 2: 12 de septiembre
- Documentos terminados en 3: 15 de septiembre
- Documentos terminados en 4: 16 de septiembre
- Documentos terminados en 5: 17 de septiembre
- Documentos terminados en 6: 18 de septiembre
- Documentos terminados en 7: 19 de septiembre
- Documentos terminados en 8: 22 de septiembre
- Documentos terminados en 9: 23 de septiembre
