Confirmado | Cambia la hora: qué día hay que ajustar los relojes

Chile se prepara para un nuevo cambio de hora en 2025, el segundo del año, que marca el fin del horario de invierno y el inicio del horario de verano. El ajuste busca aprovechar mejor las horas de luz natural, aunque también genera debate por sus efectos en la salud y en la rutina diaria de los ciudadanos.

¿Cuándo se cambia la hora en Chile?

El cambio de hora se realizará el sábado 6 de septiembre de 2025 a las 23:59 horas. En ese momento, los relojes deberán adelantarse 60 minutos. Por lo tanto, la medianoche pasará directamente a ser la 01:00 del domingo 7 de septiembre.

Este ajuste rige para todo el territorio continental, con excepción de las regiones australes de Aysén, Magallanes y la Antártica Chilena, que mantendrán su horario actual sin modificaciones.

En el territorio insular, en Isla de Pascua y las islas Salas y Gómez, el cambio se hará el mismo sábado, pero a las 22:00 horas locales.

¿Los relojes se adelantan o se atrasan?

En esta ocasión, los relojes se adelantan una hora. Con este ajuste, Chile continental quedará bajo el huso horario UTC-3, mientras que la Isla de Pascua quedará en UTC-5.

Cómo hacer el cambio de hora en celulares y dispositivos

En la mayoría de los casos, los relojes de teléfonos móviles, tabletas y computadoras se ajustan automáticamente. Sin embargo, si el cambio no se aplica, se puede hacer de manera manual:

Android: ingresar a Sistema o Administración general- Fecha y hora- desactivar Establecer hora automáticamente y Zona horaria automática. Ajustar manualmente.

iPhone (iOS): ir a Configuración - General - Fecha y hora - desactivar Definir automáticamente y modificar la hora manualmente.

¿Cuándo será el próximo cambio de hora en Chile?

De acuerdo con el Decreto 224, el horario de verano comienza cada primer sábado de septiembre y termina el primer sábado de abril del año siguiente.

Por lo tanto, el próximo cambio de hora será el sábado 4 de abril de 2026, cuando se deberá atrasar el reloj una hora para dar inicio nuevamente al horario de invierno.