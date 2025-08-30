Confirmado | Cambia la hora: qué día hay que ajustar los relojes
Este país tendrá un cambio de horario la próxima semana, ¿cómo deberán ajustarse los relojes?
Chile se prepara para un nuevo cambio de hora en 2025, el segundo del año, que marca el fin del horario de invierno y el inicio del horario de verano. El ajuste busca aprovechar mejor las horas de luz natural, aunque también genera debate por sus efectos en la salud y en la rutina diaria de los ciudadanos.
¿Cuándo se cambia la hora en Chile?
El cambio de hora se realizará el sábado 6 de septiembre de 2025 a las 23:59 horas. En ese momento, los relojes deberán adelantarse 60 minutos. Por lo tanto, la medianoche pasará directamente a ser la 01:00 del domingo 7 de septiembre.
Este ajuste rige para todo el territorio continental, con excepción de las regiones australes de Aysén, Magallanes y la Antártica Chilena, que mantendrán su horario actual sin modificaciones.
En el territorio insular, en Isla de Pascua y las islas Salas y Gómez, el cambio se hará el mismo sábado, pero a las 22:00 horas locales.
ARCA | El Gobierno suspenderá todas las cuentas bancarias y tarjetas de crédito de los contribuyentes de esta lista
¿Los relojes se adelantan o se atrasan?
En esta ocasión, los relojes se adelantan una hora. Con este ajuste, Chile continental quedará bajo el huso horario UTC-3, mientras que la Isla de Pascua quedará en UTC-5.
Cómo hacer el cambio de hora en celulares y dispositivos
En la mayoría de los casos, los relojes de teléfonos móviles, tabletas y computadoras se ajustan automáticamente. Sin embargo, si el cambio no se aplica, se puede hacer de manera manual:
- Android: ingresar a Sistema o Administración general- Fecha y hora- desactivar Establecer hora automáticamente y Zona horaria automática. Ajustar manualmente.
- iPhone (iOS): ir a Configuración - General - Fecha y hora - desactivar Definir automáticamente y modificar la hora manualmente.
¿Cuándo será el próximo cambio de hora en Chile?
De acuerdo con el Decreto 224, el horario de verano comienza cada primer sábado de septiembre y termina el primer sábado de abril del año siguiente.
Por lo tanto, el próximo cambio de hora será el sábado 4 de abril de 2026, cuando se deberá atrasar el reloj una hora para dar inicio nuevamente al horario de invierno.
