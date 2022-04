Tucumán: La "peña de los senadores" contó con una invitada clave

Los senadores del Frente de Todos organizaron una peña en Tucumán. ¿El objetivo? Conocer las problemáticas del interior del país de primera mano. El de ayer fue el primero de una serie de destinos que piensan recorrer con ese fin.

En este contexto, el interbloque que preside José Mayans da por hecho haber sumado a sus propias filas a una senadora más. De ser así, la bancada oficialista quedaría a apenas una banca del quórum propio . La dueña de esa banca, la riojana Clara Vega, asegura que se mantiene en su rol de "opositora responsable".

De Juntos por el Cambio a dar quórum al Gobierno: por qué Clara Vega es el personaje del día

Corte Suprema: el oficialismo avanza con la ampliación de sus miembros

Tras la ruptura del bloque oficialista, ayer los senadores viajaron a la tierra de Juan Manzur para poner en marcha la "Peña de los senadores". El jefe de Gabinete aprovechó el encuentro para invitar a Vega. Una de las cuatro senadoras que mantiene un monobloque en el Senado. Los organizadores del evento, aseguraron a este medio, ni siquiera estaban al tanto de la visita de la riojana.

"Ceremonial de Casa de Gobierno no sabía que venía y ella no había confirmado", aseguraron. Es más, durante el evento del que participaron ayer los senadores en la Casa de Tucumán era la única que no contaba con un "cartelito" con su nombre .

Manzur recibió a los senadores en su casa.

¿Por qué la invitó el jefe de Gabinete? Le dijo al resto de los invitados que si bien Vega no pertenece al Frente de Todos, se trata de una opositora "responsable" . De hecho, el exgobernador la invitó a la cena que celebró anoche en su casa, en la que los legisladores disfrutaron de la gastronomía árabe.

La química fue buena . Es más, la próxima edición de la peña será en La Rioja y el senador oriundo de esa provincia Ricardo Guerra, junto con Vega, serán los anfitriones.

Pese a las palabras del tucumano, desde el interbloque oficialista le dijeron a este medio que "Clarita" , como le dicen, "es nuestra ya".