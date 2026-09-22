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Javier Milei llegará a Nueva York con una agenda internacional que tendrá a las Islas Malvinas, la inteligencia artificial y su relación con Estados Unidos entre sus principales ejes.

Antes de partir hacia la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, el Presidente concedió una extensa entrevista al periodista Darius Rochebin, de la cadena francesa LCI, en la que desplegó buena parte de su visión sobre el mundo.

Malvinas, el futuro de Europa, el papel de Donald Trump, la disputa entre liberalismo y socialismo y la alianza de la Argentina con Estados Unidos e Israel fueron algunos de los temas que atravesaron la conversación.

También defendió los resultados de su programa económico y volvió a presentar a la Argentina como un caso de demostración de que, según su visión, las ideas de la libertad funcionan.

Rochebin es uno de los principales entrevistadores políticos de LCI. Periodista suizo, durante 25 años fue una de las figuras del noticiero de la televisión pública francófona RTS y en 2020 se incorporó al grupo TF1 para conducir en LCI espacios de entrevistas y actualidad. A lo largo de su carrera entrevistó a dirigentes internacionales y actualmente conduce, entre otros formatos, “Face à Darius Rochebin”.

Malvinas: Milei ratificó el reclamo y descartó una salida militar

Uno de los momentos centrales de la entrevista llegó cuando Rochebin le preguntó directamente a Milei si consideraba que había llegado el momento de recuperar las Malvinas.

“Las Malvinas son argentinas”, respondió el Presidente, y sostuvo que el reclamo se basa, según su interpretación, en cuestiones “históricas, técnicas y geográficas”.

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Milei también defendió la reacción del embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, quien había rechazado participar de una reunión en la que las islas aparecían representadas como británicas. “Me siento perfectamente representado por Ian Sielecki”, afirmó.

Ante la pregunta sobre si la Argentina podría recuperar las islas con apoyo de Donald Trump, Milei explicó que su Gobierno trabaja en una “política de Estado sobre las Malvinas” y que busca recuperarlas “por la vía diplomática”.

El Presidente vinculó ese objetivo con su política exterior. Según explicó, para que la Argentina tenga posibilidades de avanzar en el reclamo necesita convertirse en un país de mayor peso internacional. En ese punto volvió a destacar la alianza estratégica con Estados Unidos e Israel.

Milei también introdujo un argumento geopolítico. Señaló la importancia estratégica del Atlántico Sur y mencionó la situación del canal de Panamá, que consideró cercano a la saturación. En ese escenario, sostuvo que la Argentina tiene un valor estratégico por su producción de energía, alimentos, minerales y por su economía del conocimiento.

Rochebin volvió a preguntarle de manera explícita si la recuperación de las islas podía implicar una guerra. La respuesta de Milei fue tajante: “Nada de guerra”. Según el Presidente, la estrategia argentina es exclusivamente diplomática y abarca las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

El reclamo tendrá además un lugar central en la agenda que Milei desplegará en Nueva York. El Presidente viajará este lunes por la noche para participar de la Asamblea General de la ONU, en un contexto en el que el Gobierno argentino también sigue de cerca los movimientos de Washington respecto de la disputa por el archipiélago.

Europa: “No tengo miedo, es un hecho”

Otro de los grandes bloques de la entrevista fue Europa. Rochebin le preguntó a Milei si temía que el continente entrara en una etapa de decadencia.

“No, no tengo miedo. Es un hecho”, respondió el Presidente.

Milei sostuvo que Europa está estancada y atribuyó esa situación al tamaño del Estado de bienestar, las políticas migratorias, la estructura fiscal y los sistemas de pensiones. También cuestionó el nivel de regulación de las economías europeas y afirmó que el continente enfrenta problemas demográficos.

“Europa es una zona que se ha estancado”, sostuvo.

En contraste, Milei volvió a presentar a la Argentina como un país con perspectivas favorables. Argumentó que el mundo necesita alimentos, energía y minerales y que la Argentina tiene capacidad para producir esos bienes. “Tenemos todo para florecer”, afirmó, antes de definir al país como “la tierra prometida del futuro”.

En otro tramo, el Presidente planteó que existen tres grandes bloques en el mundo: América, Rusia y China. Para Europa, en cambio, dejó un interrogante abierto por los problemas económicos, políticos y demográficos que, según su visión, atraviesa el continente.

Milei explicó además su alineamiento internacional. Dijo haber decidido alinearse con Estados Unidos e Israel porque considera que representan “los grandes valores de Occidente”.

En esa misma línea, sostuvo que Roma debería ser considerada la capital de Europa antes que Bruselas. Para el Presidente, Occidente se construye sobre la filosofía griega, el derecho romano y los valores judeocristianos.

Bruselas, en cambio, representa para Milei “la decadencia de Europa”, el “wokismo”, el Estado de bienestar y, según su definición, “el largo camino hacia el socialismo”.

Liberalismo contra socialismo: la batalla que Milei dice que todavía no terminó

La entrevista también funcionó como una exposición de la concepción ideológica que Milei suele presentar como fundamento de su gobierno.

A partir de una referencia a una imagen de la caída del Muro de Berlín que había publicado en redes sociales, el Presidente sostuvo que los liberales interpretaron aquel acontecimiento como el final de una disputa histórica, pero que los socialistas posteriormente se reorganizaron.

Según Milei, la caída del Muro no significó el final de la batalla ideológica. Por el contrario, sostuvo que el socialismo volvió a expandirse y que las ideas colectivistas terminaron llegando al poder por vías democráticas.

El Presidente utilizó como ejemplos la diferencia entre Corea del Norte y Corea del Sur y los casos de Cuba y Venezuela para argumentar que las sociedades con sistemas socialistas terminan obteniendo peores resultados económicos y sociales. Se trata de una interpretación política e histórica expresada por el propio Milei durante la entrevista.

Cuando Rochebin le planteó el argumento de los socialdemócratas europeos —que el Estado puede intervenir para corregir problemas del capitalismo—, Milei fue todavía más contundente.

“No se negocia con el mal. El socialismo es el mal absoluto”, afirmó.