Pedro Sánchez no asistirá a la recepción de Trump en Nueva York y el Gobierno descarta razones políticas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no acudirá este martes 22 de septiembre a la recepción ofrecida por Donald Trump a los jefes de delegación presentes en Nueva York, según la información facilitada por fuentes del Ejecutivo español.

El Gobierno niega que detrás de la ausencia exista una decisión política y sostiene que Sánchez tiene otros compromisos previstos durante su participación en la semana de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas.

La agenda oficial publicada por La Moncloa confirma que Sánchez se encuentra en Nueva York para participar en el 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General y que durante este martes tiene programados distintos actos relacionados con la ONU.

Pedro Sánchez no asistirá a la recepción de Trump en Nueva York y el Gobierno descarta razones políticas. Fuente: EFE

Por qué Pedro Sánchez no irá a la recepción de Donald Trump

La explicación ofrecida por fuentes del Gobierno es que la ausencia de Sánchez se debe a motivos de agenda y no a razones políticas. Según esas fuentes, a lo largo del viaje se han ido cerrando reuniones bilaterales que no figuraban inicialmente en el programa público.

El material de EFE señala que Sánchez tiene previstos encuentros antes del almuerzo con el primer ministro del Líbano, la presidenta de Namibia y el presidente de Panamá. Para la tarde, entre las 17.00 y las 20.00 horas de Nueva York, se han programado además reuniones con el gobernador de California, un ex primer ministro de Australia y el presidente de Apple.

Esos encuentros coinciden parcialmente con la franja en la que está prevista la recepción de Trump, fijada, según la información facilitada, para las 19.00 horas de Nueva York. El Gobierno sostiene además que Sánchez debe preparar su intervención ante la Asamblea General.

Qué tiene Sánchez en su agenda oficial en Nueva York

La agenda pública de La Moncloa recoge que Sánchez asiste este 22 de septiembre a la apertura del debate general del 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU. También tiene prevista su participación en un homenaje a la escritora y periodista estadounidense Gloria Steinem.

Posteriormente, el presidente participa en un diálogo de alto nivel sobre la protección de los derechos de la infancia frente a la Inteligencia Artificial y en un encuentro de defensores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre financiación para el desarrollo.

Naciones Unidas confirma que la semana de alto nivel de 2026 se celebra entre el 18 y el 28 de septiembre y que el debate general de la Asamblea comenzó este martes 22 de septiembre en Nueva York.

El Gobierno rechaza que se trate de un “plantón” a Trump

La interpretación política de la ausencia ha sido rechazada por miembros del Ejecutivo. Según el cable de EFE, la portavoz del Gobierno explicó que la invitación a la recepción llegó cuando el viaje de Sánchez ya estaba preparado y organizado.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, también descartó que pueda hablarse de un gesto deliberado contra Trump. En declaraciones recogidas por EFE, calificó las interpretaciones de que se trata de un plantón de Sánchez al presidente estadounidense como “absurdas, cuando no torticeras”.

Por tanto, lo confirmado hasta ahora es que Sánchez no asistirá a la recepción y que el Gobierno atribuye esa ausencia a su agenda. Que no existan otras consideraciones políticas es la posición expresada por el Ejecutivo, no un hecho que pueda verificarse de manera independiente.

Sánchez participa en la Asamblea General de la ONU

Pedro Sánchez no asistirá a la recepción de Trump en Nueva York y el Gobierno descarta razones políticas. Fuente: EFE/EPA/SARAH YENESEL Fuente: EPA SARAH YENESEL

El viaje se enmarca en la apertura del debate general de la Asamblea General de Naciones Unidas, que reúne en Nueva York a jefes de Estado, jefes de Gobierno y representantes de alto nivel de los 193 Estados miembros.

La Moncloa informó además este martes de una reunión de Sánchez con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, en la que ambos abordaron cuestiones relacionadas con cooperación internacional, conflictos internacionales, acción climática y Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La agenda internacional del presidente español continuará durante la semana de alto nivel de Naciones Unidas en Nueva York.