El presidente Javier Milei encabezará este sábado por la tarde en Santa Fe el acto de traslado del sable corvo del general José de San Martín. La ceremonia se realizará a partir de las 19 en la ciudad de San Lorenzo, y de la misma participará el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro. La pieza histórica, considerada uno de los símbolos más emblemáticos de la gesta independentista, dejará de exhibirse en el Museo Histórico Nacional para ser alojada en la sede del Regimiento de Granaderos a Caballo. La decisión responde al Decreto 81/2026, que ordenó el traslado del sable desde el Museo Histórico Nacional hacia la sede militar ubicada en Avenida Luis María Campos 554, donde quedará bajo custodia permanente del Regimiento de Granaderos. Esto fue el detonante que generó la renuncia indeclinable de la directora del Museo Histórico Nacional (MHN), María Inés Rodríguez Aguilar, y la presentación de medida cautelar de los descendientes de los herederos del sable para impedir que se concrete el cambio de custodia. El texto sostiene que el objetivo es asegurar una administración correcta y reforzar la protección de un objeto considerado clave para el patrimonio nacional. La Casa Rosada fundamenta la decisión en la idea de devolver el arma a la unidad militar directamente ligada a la vida de San Martín. Desde el Ejecutivo recordaron que el sable fue robado en dos oportunidades cuando estaba bajo custodia del MHN, en los años 1963 y 1965. En los considerandos, el Gobierno remarca que la pieza integra el patrimonio histórico de la Nación y representa uno de los símbolos más importantes de la independencia argentina. La norma también deroga el decreto de 2015, firmado durante la gestión de Cristina Kirchner, que había dispuesto el regreso del sable al museo para su exhibición permanente. Según el actual Gobierno, su permanencia en el regimiento “restituye su contexto histórico propio” y garantiza mejores condiciones institucionales de resguardo. El cambio coincide con los actos oficiales por los 213 años de la Batalla de San Lorenzo, la primera acción militar de los Granaderos y uno de los hitos más recordados de la historia argentina. Según pudo saber El Cronista, los descendientes del donante original solicitaron una “prohibición de innovar” para que el sable permanezca en el Museo Histórico Nacional, tal como —afirman— fue establecido como condición expresa en la donación aceptada por el Estado en 1897. La acción fue presentada por Mercedes, Sebastián y María Rosa Terrero, junto a sus hijos Malena Terrero y Candelaria Domínguez Cossio, quienes se acreditan como herederos legítimos de Juan Nepomuceno José Miguel Buenaventura Terrero y Villarino, vinculado históricamente con la cadena de custodia del arma. En el escrito, los demandantes sostienen que “cualquier modificación respecto del destino del sable corvo alteraría de manera directa el patrimonio histórico y cultural de la Nación”y violaría el cargo impuesto en la donación. En su presentación judicial, los herederos argumentan que el sable fue donado por la familia Rosas-Terrero bajo la condición de que fuera depositado y exhibido en el Museo Histórico Nacional, punto que —según remarcan— surge de la correspondencia histórica intercambiada con el entonces director del Museo, Adolfo Carranza, y del decreto de aceptación firmado en marzo de 1897. “El histórico objeto fue donado con la condición de que sea depositado en el Museo Histórico Nacional”, sostienen, y agregan que ni el Poder Ejecutivo ni el Congreso tendrían facultades para modificar ese destino. La presentación plantea que, si se incumple el cargo impuesto en 1897, podría habilitarse incluso la revocación de la donación conforme al Código Civil y Comercial.