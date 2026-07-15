Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este martes, 14 de julio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la nocturna dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 6208 - Incendio

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 14 de julio

1° 6208 11° 9189 2° 5894 12° 3534 3° 5064 13° 4911 4° 9465 14° 6941 5° 0993 15° 9554 6° 0397 16° 2799 7° 5991 17° 9201 8° 2009 18° 7983 9° 8917 19° 0256 10° 0665 20° 1653

¿Qué significa soñar con Incendio?

Soñar con incendio simboliza transformación intensa, pasión o purificación; sugiere cierres necesarios y energía que pide canalizarse.

Si el fuego está fuera de control, advierte estrés, enojo o riesgos; invita a proteger lo valioso y actuar con prudencia.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.