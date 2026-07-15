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Este martes, 14 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 5927 (El Peine).

Resultados de la quiniela de Montevideo del martes 14 de julio

 592711° 2734
 2°728612° 0776
 3°502513° 3698
 4°216814° 1190
 5°721215° 1250
 6°953016° 7065
 7°455717° 3864
 8°953818° 5419
 9°564919° 0868
 10°029820° 3861

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¿Qué significa soñar con El Peine?

Soñar con El Peine suele simbolizar orden, autocuidado y el deseo de “desenredar” situaciones. Indica búsqueda de claridad mental y atención a la imagen personal.

Si El Peine está roto o enreda el cabello, puede reflejar preocupaciones, críticas o dificultades para resolver problemas. Usarlo sin contratiempos sugiere que superarás obstáculos y mejorarás relaciones.

Recomendación para los jugadores

Apostar en instantes de crisis emocional puede llevar a decisiones irreflexivas. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.

Además es necesariol que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.