Este martes, 14 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 5927 (El Peine).

Resultados de la quiniela de Montevideo del martes 14 de julio

1° 5927 11° 2734 2° 7286 12° 0776 3° 5025 13° 3698 4° 2168 14° 1190 5° 7212 15° 1250 6° 9530 16° 7065 7° 4557 17° 3864 8° 9538 18° 5419 9° 5649 19° 0868 10° 0298 20° 3861

¿Qué significa soñar con El Peine?

Soñar con El Peine suele simbolizar orden, autocuidado y el deseo de “desenredar” situaciones. Indica búsqueda de claridad mental y atención a la imagen personal.

Si El Peine está roto o enreda el cabello, puede reflejar preocupaciones, críticas o dificultades para resolver problemas. Usarlo sin contratiempos sugiere que superarás obstáculos y mejorarás relaciones.

Recomendación para los jugadores

Apostar en instantes de crisis emocional puede llevar a decisiones irreflexivas. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad.

Además es necesariol que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.